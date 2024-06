VPN + antivirus in super offerta con Norton 360

Il numero crescente di minacce informatiche, sempre più sofisticate dopo l’esplosione dell’intelligenza artificiale, impongono una presa di posizione netta. Il modo migliore per proteggersi dai nuovi pericoli del web è affidarsi a una piattaforma all-in-one, che a un ottimo antivirus associ anche una VPN premium, così da garantire un completo anonimato.

Tra le migliori soluzioni al momento disponibili segnaliamo i piani di Norton 360, il nuovo pacchetto completo studiato da Norton per la sicurezza digitale di ciascun utente. La nuova offerta degli ultimi giorni consente di attivare la piattaforma a partire da 2,50 euro al mese per il primo anno, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni.

I piani di Norton 360 in super offerta: VPN e antivirus a partire da 2,50 euro al mese

Protezione avanzata per i propri dispositivi e privacy online per tutti i componenti della famiglia: queste le caratteristiche chiave dei piani Norton 360, che con la nuova offerta di questi giorni vedono il piano annuale partire da 2,50 euro al mese. Uno dei fiori all’occhiello dell’offerta è la protezione dalle minacce online sia esistenti che nuove, al fine di salvaguardare i propri dati personali e quelli finanziari quando si è connessi.

A questo si aggiunge il servizio Secure VPN, utile per navigare in completo anonimato. La VPN premium di Norton aggiunge inoltre un sistema di crittografia tra i più avanzati al mondo, con l’obiettivo di mantenere private le informazioni che si inviano e ricevono quando si è in rete.

Tutti i piani Norton 360 includono anche un potente password manager, un firewall intelligente per PC e Mac e il servizio di backup del PC Windows nel cloud.

Con l’ultima offerta di queste ore la soluzione Norton 360 è in promo a partire da 2,50 euro al mese per il primo anno. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si è liberi di richiedere il rimborso completo entro 60 giorni.