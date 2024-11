VPN e Black Friday, arriva la nuova offerta di Surfshark

Il Black Friday è già qui. Le offerte non riguardano soltanto i prodotti di tecnologia, come smartphone, computer, eccetera, ma anche i servizi per la sicurezza e privacy online. Una delle promozioni più interessanti al riguardo è quella che ha per protagonista la VPN di Surfshark, disponibile a partire da 1,99 euro al mese per due anni e con 4 mesi extra di servizio in regalo.

Velocità della connessione VPN, semplicità di utilizzo e funzionalità di sicurezza extra sono tra i principali punti di forza della VPN di Surfshark, tanto da renderla una delle migliori nel panorama dei servizi di realtà privata virtuale.

L’offerta per il Black Friday terminerà il 2 dicembre e può essere attivata tramite questa pagina del sito ufficiale Surfshark.

La nuova offerta del Black Friday per la VPN di Surfshark

Il servizio VPN di Surfshark può essere utilizzato su un numero di dispositivi illimitato, quando nella maggior parte dei casi la concorrenza arriva ad un massimo di 8-10 dispositivi in contemporanea. Questo consente di ottenere una protezione capillare non solo per i propri dispositivi ma anche quelli del resto della famiglia.

Un altro punto di forza di Surfshark sono le posizioni dei server. Gli utenti possono scegliere tra 100 diverse posizioni, così da avere la massima libertà di utilizzo del servizio e molte più opportunità di trovare i propri contenuti preferiti nel più breve tempo possibile.

Infine, Surfshark assicura una severa politica di no-log e l’utilizzo di server basati su sola RAM, due elementi che aiutano a proteggere i dati personali di ciascun utente nel migliore dei modi.

Maggiori informazioni sull’offerta di Surfshark VPN per il Black Friday sono disponibili su questa pagina del sito Surfshark.