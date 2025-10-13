 VPN e non solo: con Surfshark One diventi invisibile online, a meno di 3€ al mese
Surfshark One è un pacchetto sicurezza che include VPN, antivirus e altre funzionalità pensate per proteggere la privacy: risparmia l'87%.
Velocità, protezione della privacy e riservatezza, tutto in un unico strumento: è l’offerta Surfshark che, attraverso il suo piano One, propone un pacchetto sicurezza completo (composto da VPN, antivirus e altri servizi) a un prezzo eccezionale. Grazie alla promozione in corso, infatti, potrai risparmiare ben l’87% sottoscrivendo un piano biennale. Il costo è di soli 2,29 euro al mese, con tre mesi extra inclusi.

Surfshark, risparmia l’87% sull’abbonamento

Cosa include il pacchetto sicurezza Surfshark One

Surfshark One combina diversi strumenti di sicurezza all’avanguardia, per una protezione davvero a 360 gradi. Connessione internet, dati personali, informazioni sensibili, posizione: tutto è al sicuro da qualsiasi rischio. La VPN di Surfshark, infatti, vanta oltre 3200 server RAM-based, dislocati in 100 Paesi al mondo, che assicurano connessioni stabili, super veloci e completamente anonime.

Il pacchetto non si limita alla sola VPN, ma include anche un potente antivirus, che ti protegge da malware, ransomware e spyware in tempo reale, il tool Alternative ID per generare un’identità digitale fittizia e un indirizzo e-mail temporaneo così da prevenire la divulgazione dei tuoi dati personali, il servizio Alert che ti avvisa immediatamente in caso di fughe dati e Search, il motore di ricerca sicuro e privato.

Abbonati ora a Surfshark One

A tutto ciò si aggiungono un AdBlocker integrato, che limita tracker e fastidiosi pop-up pubblicitari, e la possibilità di attivare un indirizzo IP dedicato. Chiunque può usare Surfshark senza difficoltà, grazie all’interfaccia particolarmente intuitiva e accessibile a tutti, anche a chi è meno esperto. Inoltre, hai la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un solo account: smartphone, tablet, computer, smart TV.

Surfshark One è tra i pacchetti sicurezza più completi disponibili. A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta, ci sono la garanzia di rimborso entro 30 giorni e la comprovata politica no-log, che non conserva alcun dato della tua navigazione quando sei connesso alla VPN. Una scelta ideale, in poche parole, per chi desidera il massimo della privacy con il minimo sforzo, a un prezzo eccezionale: abbonati a Surfshark One e risparmia l’87% online.

Pubblicato il 13 ott 2025

13 ott 2025
