VPN e smart TV: come proteggere la privacy durante lo streaming

Una VPN è un alleato fondamentale per proteggere la privacy quando si accede a Internet: questo vale anche quando si utilizza una Smart TV per accedere a una piattaforma di streaming. Per proteggere i propri dati, evitare il tracciamento e mettere al sicuro anche eventuali acquisti effettuati tramite gli store delle varie app di streaming, infatti, è possibile attivare una VPN illimitata.

Per offrire il giusto livello di sicurezza, è necessario che la VPN garantisca la protezione della crittografia e una politica no log oltre a un accesso senza limiti di banda e di traffico dati, in modo da poter sfruttare appieno la propria connessione a Internet. A rispondere appieno a tutte queste categorie c’è CyberGhost.

La VPN ha un costo di appena 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 45 giorni di garanzia di rimborso e 4 mesi aggiuntivi. CyberGhost, inoltre, ha un’app ufficiale per tutte le principali Smart TV sul mercato (da Samsung a LG e senza dimenticare le Fire TV di Amazon e le Apple TV). Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di CyberGhost.

VPN per Smart TV: perché scegliere CyberGhost

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN illimitata, con la protezione della crittografia e una politica no log oltre che con un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando la censura.

CyberGhost è la VPN ideale per una Smart TV grazie alle app disponibili per:

Android TV

Smasung Smart TV

LG Smart TV

Apple TV

Fire TV Stick

La VPN è ora in offerta e costa 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis e una garanzia di rimborso di 45 giorni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.