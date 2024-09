Usa una VPN per evitare l'aumento di YouTube Premium

La notizia dell’aumento di YouTube Premium sui suoi abbonamenti ha lasciato tutti senza parole, ma puoi evitarlo grazie a una buona VPN. Grazie a questo servizio è possibile acquistare l’abbonamento a piani molto più economici. Come? Attiva adesso NordVPN, in offerta speciale.

Prima di tutto non tutti i Paesi hanno subito gli stessi aumenti o simili rimodulazioni. Inoltre, ci sono Paesi dove, da sempre, YouTube Premium costa decisamente meno. Ed è qui che entra in gioco NordVPN. Infatti, grazie a questo provider hai accesso a oltre 6300 server di proprietà posizionati in tutto il mondo.

Questo vuol dire che puoi cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi e figurare in una certa zona al momento dell’acquisto del tuo abbonamento a You Tube Premium per evitare così il recente aumento sfruttando una VPN. Una soluzione interessante, ma ovviamente è necessario affidarsi al migliore che, in questo caso, è NordVPN.

Addio aumento: YouTube Premium lo paghi meno con una VPN

Attiva adesso NordVPN, in offerta speciale. Grazie a questa avanzata VPN puoi cambiare la tua posizione virtuale e così evitare l’aumento di YouTube Premium. Il procedimento è molto semplice e pratico, grazie anche a un ecosistema davvero intuitivo offerto da NordVPN.

Per prima cosa attiva l’abbonamento a NordVPN che fa al caso tuo. Una volta installata l’app multi-device, compatibile con tutti i sistemi operativi, attivala inserendo i dati del tuo account che hai indicato in fase di registrazione. Dopodiché, prima di avviare la VPN vai alla sezione server e selezionane uno posizionato in quei Paesi dove YouTube Premium costa meno o non ha subito l’aumento.

Successivamente, una volta selezionata la posizione del tuo server, attiva la VPN e vai sulla pagina degli abbonamenti a YouTube Premium senza dover subire l’aumento.