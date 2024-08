VPN illimitata al miglior prezzo: meno di 1,5 €/mese con l'offerta di PrivadoVPN

Attivare una nuova VPN senza limiti diventa molto più facile: con l’offerta di PrivadoVPN, infatti, è possibile accedere alla migliore VPN per lo streaming con un prezzo ridotto fino a 1,48 euro al mese. Si tratta dell’occasione giusta per abbattere il costo della VPN, senza compromessi sulla qualità. Grazie alla promozione in questione è possibile ottenere uno sconto dell’87%.

L’offerta in questione riguarda il piano VPN 24 mesi che include 3 mesi gratuiti aggiuntivi, oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di PrivadoVPN.

PrivadoVPN: a questo prezzo è la VPN da attivare

Scegliere una VPN completa, sicura e senza limiti è ora più facile. Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

utilizzo senza limiti di traffico e di banda della rete VPN

della rete VPN accesso alla VPN da un numero illimitato di dispositivi , con possibilità di 10 connessioni in contemporanea

, con possibilità possibilità di sfruttare un network di server che copre decine e decine di Paesi, permettendo così di ottenere facilmente un indirizzo IP di un altro Paese , evitando blocchi geografici e censure online

, evitando blocchi geografici e censure online accesso alla rete VPN con la protezione della crittografia e con una politica no log per utilizzare la connessione in sicurezza e con la massima privacy

e con una per utilizzare la connessione in sicurezza e con la massima privacy blocco di annunci pubblicitari durante la connessione

sistema di prevenzione delle minacce informatiche

Per accedere subito all’offerta di PrivadoVPN basta premere sul box riportato qui di sotto. Sfruttando il piano biennale con 3 mesi gratuiti aggiuntivi, il costo della VPN si riduce a 1,48 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 gironi dall’attivazione della promo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.