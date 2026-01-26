VPN illimitata con 1,99 euro al mese: è il momento di scegliere Surfshark

Per attivare una nuova VPN in grado di garantire una connessione sicura e privata oltre alla possibilità di aggirare blocchi geografici durante la navigazione, in questo momento, la soluzione giusta è rappresentata da Surfshark VPN.

Il motivo è semplice: questa VPN offre tutti gli strumenti giusti per soddisfare le esigenze degli utenti e con la promo flash in corso in questo momento può essere attivato con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. L’offerta in questione è valida andando a richiedere il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo a prezzo bloccato.

L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso, permettendo all’utente di “testare” il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso dell’importo speso. Per accedere alla promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark VPN, accessibile tramite il box seguente.

La VPN giusta da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio, infatti, include la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, garantisce un accesso più sicuro a Internet, soprattutto quando si usa una connessione non privata. In aggiunta, l’uso della rete VPN avviene con una politica “zero log”: il servizio non raccoglie dati di utilizzo dell’utente, garantendo maggiore privacy.

C’è poi la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese per avviare la connessione VPN. L’uso della rete, inoltre, può avvenire da più dispositivi per account.

Con Surfshark VPN e l’offerta in corso è possibile accedere a una VPN illimitata con un costo di appena 1,99 euro al mese scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.