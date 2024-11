VPN in offerta per il Black Friday: super promo per ExpressVPN

Il Black Friday è l’occasione giusta per poter accedere a una VPN veloce, illimitata e sicura andando a sfruttare uno sconto significativo sul costo del servizio. La promozione del giorno da tenere d’occhio è quella di ExpressVPN.

La VPN, una delle migliori in assoluto se non la migliore sul mercato, è scontata del 61% andando a scegliere il piano biennale con 6 mesi gratis aggiuntivi. In questo modo, è possibile attivare la VPN con una spesa effettiva di 4,99 dollari al mese.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile di seguito.

ExpressVPN: cosa prevede l’offerta del Black Friday

Con la promo del Black Friday in corso oggi è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo fortemente scontato. Il servizio in questione garantisce un accesso a Internet tramite rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati, sfruttando il protocollo VPN Lightway.

La connessione è protetta dalla crittografia e c’è anche una politica “zero log” che garantisce la massima privacy durante l’utilizzo. ExpressVPN mette a disposizione server in 105 Paesi al mondo, permettendo di aggirare facilmente blocchi geografici e censure online.

Chi sceglie di attivare ExpressVPN, inoltre, potrà sfruttare la VPN su 8 dispositivi anche in contemporanea ed avrà anche il gestore di password multi-piattaforma oltre al sistema di blocco degli annunci durante la navigazione.

Con la promo in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un costo di 4,99 dollari al mese per un piano di abbonamento di 30 mesi. La spesa complessiva è di 149,70 dollari (pari a circa 140 euro) con fatturazione anticipata (ma è possibile pagare in 3 rate con PayPal) oltre che con 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale. L’offerta del Black Friday di ExpressVPN è valida solo per un breve periodo. Per attivarla basta premere sul box qui di sotto.