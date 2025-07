VPN in viaggio: naviga in sicurezza all'estero e accedi ai contenuti italiani

Le truffe informatiche sono ormai un rischio quotidiano per chiunque, e l’estate, con i suoi viaggi e spostamenti, è un periodo particolarmente vulnerabile. La soluzione? Utilizzare una VPN per proteggere la tua attività online, specialmente quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche.

Con NordVPN, il servizio di rete virtuale leader nel settore, puoi goderti la navigazione in sicurezza con uno sconto fino al 72% sui piani biennali. Non solo: con il codice BLAZE5 hai un ulteriore sconto del 5%. Per approffitarne basta andare sul sito di NordVPN.

Viaggi in sicurezza: come una VPN può proteggerti dalle minacce online

Le notizie sulle truffe informatiche sono ormai una costante, e non c’è da sorprendersi: con il continuo evolversi della tecnologia, anche i criminali digitali si fanno sempre più sofisticati, utilizzando strumenti come l’intelligenza artificiale per rendere gli attacchi sempre più convincenti. Ma la buona notizia è che possiamo difenderci, e una delle soluzioni più semplici ed efficaci è una VPN (Virtual Private Network), che offre una protezione fondamentale quando siamo in viaggio.

In vacanza, specialmente quando siamo all’estero, la rete Wi-Fi di aeroporti, hotel o ristoranti diventa un obiettivo facile per gli hacker. Questi ambienti pubblici sono notoriamente non protetti e diventano terreno fertile per chi vuole intercettare la nostra attività online. Ma con una VPN come NordVPN, puoi nascondere il tuo indirizzo IP e criptare la tua connessione, impedendo a chiunque di monitorare o accedere ai tuoi dati personali, come carte di credito, password e informazioni bancarie.

Con NordVPN, hai una connessione sicura e privata, ovunque tu sia, senza preoccuparti di chi potrebbe cercare di “rubare” la tua attività online. Inoltre, grazie al suo protocollo avanzato di sicurezza, NordVPN garantisce che anche se un attacco avviene sulla rete pubblica, i tuoi dati resteranno protetti.

Per chi cerca la migliore offerta, questa VPN propone uno sconto fino al 72% sui piani biennali, con prezzi a partire da soli 3,39€/mese. E non finisce qui: inserendo il codice promozionale BLAZE5 durante il processo d’acquisto, ottieni un ulteriore 5% di sconto. Approfitta subito di questa offerta per partire con la giusta protezione e navigare senza pensieri.