VPN e numero dispositivi per account: come evitare ogni limite

I servizi VPN, per evitare abusi, impongono di solito un limite al numero di dispositivi utilizzabile per account.

Nella maggior parte dei casi si tratta di 5-6 device, al massimo una decina. Se questo tipo di politica è più che plausibile, per evitare abusi di vario tipo, d’altro canto un limite del genere talvolta può risultare un po’ esagerato.

Tenendo conto di smartphone, tablet, PC desktop, portatili e smart TV, un nucleo familiare numeroso può superare i suddetti numeri. Esistono dunque dei provider VPN che non pongono limiti sotto questo punto di vista?

Surfshark, per ogni suo account, permette di collegarsi con un numero illimitato di dispositivi. Un pregio concreto, che però non deve far passare in secondo piano gli altri vantaggi concreti offerti da questa piattaforma.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

VPN e numero dispositivi per account? Surfshark cancella ogni limite e ti offre molto di più

Al di là della questione account, Surfshark si conferma come uno dei migliori provider dell’intero settore.

Tra i fattori del successo di questa piattaforma è possibile citare un’infrastruttura costituita da più di 3.200 server sparsi in 100 paesi. Ciò comporta, tra le altre cose, sia una notevole varietà di indirizzi IP che prestazioni eccellenti della VPN, anche negli orari di punta.

La politica no-log risulta una delle più efficaci rispetto ai tanti competitor, mentre non mancano le utility e le funzioni aggiuntive pressoché impossibili da trovare altrove. Lo strumento per bloccare pubblicità e malware, abbinato al blocco dei pop-up sono infatti dei plus da non sottovalutare.

L’accesso con autenticazione a 2 fattori e l’assistenza, una delle migliori tra i servizi VPN, contribuiscono a rendere Surfshark una delle migliori soluzioni possibili.

E i costi?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere l’82% di sconto sul piano biennale di Surfshark.

Ciò si traduce in un costo di appena 2.30 euro al mese per una delle migliori VPN sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.