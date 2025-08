VPN per l'estate: zero limiti e connessioni sicura a 1,99 euro/mese

Per attivare una VPN illimitata da usare per i viaggi in estate (e anche oltre) la soluzione giusta non può che essere Surfshark. Scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 1,99 euro al mese. In questo modo è possibile assicurarsi una connessione illimitata e protetta dalla crittografia per un lungo periodo di tempo (27 mesi). Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

VPN illimitata per l’estate: c’è Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare un servizio VPN completo e senza punti deboli. La VPN in questione, infatti, permette di sfruttare:

la crittografia del traffico dati per proteggere le informazioni trasmesse quando si utilizza una rete non sicura (come un Wi-Fi pubblico)

del traffico dati per proteggere le informazioni trasmesse quando si utilizza una rete non sicura (come un Wi-Fi pubblico) una politica zero log per garantire all’utente l’uso della rete VPN senza la raccolta dei dati di utilizzo

per garantire all’utente l’uso della rete VPN senza la raccolta dei dati di utilizzo l’uso della rete da un numero illimitato di dispositivi

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici e censure durante l’uso della VPN

Grazie all’offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. Si tratta di un’occasione ottima per accedere a una VPN completa, sicura e senza limiti, da usare in estate e anche oltre con una spesa davvero minima, soprattutto in rapporto alla qualità del servizio offerto. Da segnalare che con 0,50 euro in più al mese è possibile puntare sul piano One che aggiunge anche il sistema antivirus e altri vantaggi. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è disponibile tramite il link qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.