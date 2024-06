VPN più veloce d’Italia: ExpressVPN a metà prezzo

Siamo ormai a metà 2024, e sembra che ci sia maggiore consapevolezza sulla protezione dei dati personali. Inoltre, molti utenti vogliono aggirare i blocchi regionali per entrare in tutti i siti web, soprattutto quelli che offrono contenuti non disponibili nel nostro Paese. Per riuscirci, in tanti si stanno affidando alla VPN più veloce d’Italia, ovvero ExpressVPN.

La grande novità è che adesso puoi abbonarti a metà prezzo. Infatti, grazie allo sconto del 49% sul piano annuale, pagherai soltanto 6,33 euro al mese e, in più, ti vengono regalati tre mesi extra di servizio.

ExpressVPN: un investimento utile o un lusso sulla VPN più veloce d’Italia?

Sai a quanto ammonta il costo giornaliero con la promozione di ExpressVPN? Meno di un quarto di euro. Una scelta sicuramente conveniente, soprattutto se ci tieni alla riservatezza delle tue attività online. In fondo, parliamo di un servizio che vanta una rigorosa politica di no-log e sistemi di crittografia avanzati. Sarà pure una questione di abitudine, ma con upload di foto e video personali ovunque, un po’ di privacy non guasta.

Se viaggi spesso in Paesi con restrizioni web, ExpressVPN è una vera manna dal cielo. Accessibile e utile anche per aggirare i blocchi governativi e le limitazioni geografiche. A chi non piace guardare film, serie TV e eventi sportivi su piattaforme come Hulu e BBC iPlayer? Con ExpressVPN, anche se non sei esperto, potrai guardare contenuti in streaming come se fossero nel paese di origine del catalogo, comodamente seduto sul tuo divano.

ExpressVPN è anche facile da configurare sul router. Ecco perché dovresti prenderla seriamente in considerazione, al di là della promozione attuale. D’altronde, parliamo della VPN più veloce d’Italia, giusto?