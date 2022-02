VPN sempre più usate sui dispositivi mobili

I dispositivi mobili sono ormai utilizzati per ogni tipo di attività online, pertanto sono anche i bersagli preferiti dai cybercriminali. L’uso delle VPN su smartphone e tablet è quindi in aumento, dato che offrono un elevato livello di protezione durante l’accesso alle reti WiFi pubbliche e garantiscono la massima privacy perché nessuno può tracciare la navigazione. Tra le migliori sul mercato c’è NordVPN. Grazie alla promozione annunciata per festeggiare i 10 anni dal lancio, gli utenti possono ottenere uno sconto del 71% per due anni e un regalo a sorpresa.

Privacy e sicurezza con NordVPN per Android e iOS

Come è noto, una VPN permette di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo attraverso una rete di server dislocati in vari paesi nel mondo. Quella di NordVPN è tra le più grandi in assoluto con oltre 5.200 server. L’utente può quindi accedere a siti e app senza il rischio di essere “seguiti” dagli ISP e dagli inserzionisti che sfruttano il dato sulla posizione geografica.

Oltre alla privacy viene garantita anche la sicurezza. Quando si utilizzano reti WiFi pubbliche, un malintenzionato non può “leggere” i dati dell’utente perché il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. NordVPN offre anche server offuscati che nascondono l’uso della VPN e la funzionalità Double VPN che utilizza due server per un doppio livello di crittografia.

La VPN consente inoltre di accedere ai servizi di streaming tramite dispositivi mobili, senza vincoli geografici. È possibile vedere film e serie TV distribuiti in altri paesi. NordVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sei dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, l’abbonamento per due anni può essere sottoscritto a 2,99 euro/mese (sconto del 71%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.