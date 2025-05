VPN e Sicurezza Online: come l'AI influisce sulle minacce online

La sicurezza online è ora protagonista di un’evoluzione in quanto le minacce online si stanno trasformando. Questo perché gli attori criminali stanno sfruttando tecnologie AI per realizzare i loro attacchi, ma che ruolo hanno le VPN in tutto questo? Sono davvero in grado di proteggere la nostra privacy visti i recenti aggiornamenti nel mondo del crimine informatico sempre più legato all’intelligenza artificiale?

NordVPN, una delle principali VPN disponibili, ha spiegato: “Un campo in cui l’intelligenza artificiale trova sempre maggior utilizzo è quello della sicurezza informatica. Si tratta di un settore in cui è necessario analizzare enormi quantità di dati e trovare soluzioni in modo rapido, operazioni che l’IA è in grado di svolgere in maniera piuttosto efficiente“.

Di contro, anche gli attori delle minacce online sfruttano l’AI a loro vantaggio, mettendo così in difficoltà utenti e strumenti per la loro difesa, come le VPN. Nonostante rendano la vita difficile a queste soluzione, NordVPN ha da sempre integrato funzionalità in grado di offrire una sicurezza completa e sempre aggiornata.

NordVPN: la VPN che non teme l’AI

NordVPN è la VPN che non teme l’AI. Infatti, i suoi server sono costantemente aggiornati per riuscire a superare qualsiasi prova e bloccare qualsiasi minaccia. NordVPN, è tra le VPN più amate. Consigliata dai maggiori esperti di cybersecurity, integra funzionalità particolarmente utili e pratiche per la sicurezza online di tutti i giorni.

Ogni server è aggiornato per fornire un Indirizzo IP sicuro e differente da quello reale, convogliando così le informazioni in un tunnel criptato per rendere la connessione dell’utente completamente anonima. Inoltre, hanno la possibilità di aggirare blocchi regionali e censure. Questo garantisce un accesso intelligente ai contenuti del web e delle piattaforme di streaming, senza limiti.

Con ThreatProtection, l’utente ha una VPN che non si ferma davanti alle minacce realizzate con l’AI. Infatti, questo sistema di protezione proattivo integra un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker. Questi bloccano rispettivamente contenuti infetti, monitoraggio dal web e annunci pubblicitari.