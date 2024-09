VPN: diventa invisibile con Surfshark (2,19 €/mese + 3 mesi extra)

Fortunatamente, proteggere la privacy online non è più un lusso riservato solo ai più esperti o a chi è disposto a spendere molto: grazie alla promozione in corso, puoi sfruttare tutto il potenziale della VPN di Surfshark per mantenere al sicuro la tua identità, la tua attività sul Web e i tuoi dati. Approfittane e accedi all’intera suite di strumenti proposta con una spesa davvero minima, solo 2,19 euro al mese, meno della metà rispetto al listino, con inoltre 3 mesi extra gratuiti.

L’offerta imperdibile di Surfshark: non solo VPN

Grazie alla sua rete globale composta da server distribuiti in oltre 100 paesi del mondo, la Virtual Private Network ti permette di navigare, effettuare streaming o eseguire download (anche attraverso i circuiti peer-to-peer) da un indirizzo IP diverso rispetto a quello assegnato dal tuo provider, localizzato in un angolo del pianeta a tua scelta. Questo ti permetterà di diventare invisibile, evitando qualsiasi monitoraggio o tracciamento. Non è finita qui: il pacchetto include anche un generatore di email alternative da utilizzare durante le registrazioni ai servizi, l’invio di avvisi tempestivi in caso di violazione degli account e una protezione antimalware avanzata, senza dimenticare il blocco delle inserzioni pubblicitarie e dei tracker. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Se stai cercando la VPN giusta, veloce, sicura e affidabile, sei finito sulla segnalazione che fa per te: scegli Surfshark. La potrai configurare su un numero illimitato di dispositivi attraverso un processo di configurazione facile e alla portata di tutti. Così, inizierai subito a navigare protetto da un mantello dell’invisibilità e da una tecnologia crittografica avanzata.

Ricapitolando, se attivi l’abbonamento a Surfshark approfittando della promozione in corso, per te ci sono un forte sconto che porta il prezzo mensile a soli 2,19 euro e 3 mesi di servizio gratis. Cosa chiedere di più?