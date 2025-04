VPN svizzera in offerta a 1,11€ al mese per due anni

La VPN svizzera PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio gratis. La promozione in corso è a tempo limitato e comprende anche una garanzia di rimborso di trenta giorni, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Tra le tante VPN oggi disponibili sul mercato, PrivadoVPN si distingue per due elementi: la velocità di connessione, superiore rispetto alla media, e la privacy per i dati personali degli utenti. Riguardo a quest’ultimo aspetto gioca un ruolo importante la sede dell’azienda in Svizzera, Paese dove si osserva una delle leggi sulla privacy più severe al mondo.

Perché usare la VPN svizzera PrivadoVPN

Il servizio di rete privata virtuale PrivadoVPN è utile ad esempio per connettersi ad una rete Wi-Fi pubblica in modo sicuro. Questa tipologia di rete, diffusa negli aeroporti, in hotel e nei ristoranti, nasconde infatti diverse insidie, dal momento che un cybercriminale potrebbe bucarla facilmente ed entrare così in possesso di dati sensibili. Usando una VPN, invece, non si corre alcun pericolo, poiché il proprio IP viene reso in automatico invisibile agli occhi di tutti, dunque anche quelli degli hacker.

Restando in tema di viaggi, un altro motivo per cui usare una VPN riguarda lo sblocco delle restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è all’estero. Il blocco riguarda tutte le piattaforme, indipendentemente esse siano a pagamento o gratuite. In che modo PrivadoVPN risolve il problema? Nella maniera più semplice possibile: l’utente infatti non deve far altro che selezionare un server VPN situato in Italia ed il gioco è fatto.

In questi giorni il piano biennale di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese per 24 mesi. Al prezzo già scontato si aggiungono poi tre mesi aggiuntivi in regalo.