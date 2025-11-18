VPN veloce per 10 dispositivi: NordVPN è in sconto del 74%

Zero limiti, 74% di sconto e 3 mesi extra gratis: l’offerta di NordVPN per il Black Friday è già attiva, non perdere l’occasione e approfittane subito. Potrai navigare online in modo protetto, anonimo e senza rallentamenti da smartphone, tablet, computer e molto altro ancora, aggirando censure e blocchi per accedere a qualsiasi sito o contenuto.

NordVPN ha già lanciato l’offerta del Black Friday

È tra i provider VPN più veloci sul mercato, grazie all’impiego di protocolli come WireGuard e NordLynx. C’è anche la funzione SmartPlay che consente di utilizzare i servizi di streaming con maggiore privacy e sicurezza, ma senza compromettere le prestazioni. Inoltre, non ci sono limiti di banda. Può essere attivata su 10 dispositivi in contemporanea con le tante applicazioni fornite, per tutti i sistemi operativi. Scopri di più sul sito ufficiale.

Puoi attivare l’abbonamento biennale al piano Base per soli 2,99 euro al mese, approfittando dello sconto del 74% proposto con l’offerta del Black Friday. A questo si aggiungono 3 mesi extra gratis con accesso completo a tutte le funzionalità. Oppure, scegli le alternative Plus e Ultimate con caratteristiche aggiuntive come la protezione anti-malware di Threat Protection Pro, il blocco delle pubblicità e dei tracker, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner che avvisa di eventuali violazioni, 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato e l’assicurazione Cyber per il recupero dei danni causati da truffa informatica o furto di identità.

NordVPN è un servizio fornito da Nord Security, la stessa azienda che controlla anche Incogni, lo strumento utile per rimuovere i dati personali da internet, ovunque siano: ecco perché è incluso nel pacchetto. Nel caso in cui non dovesse soddisfare le tue aspettative, avrai 30 giorni dal momento della sottoscrizione per chiedere un rimborso integrale della spesa.