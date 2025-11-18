 VPN veloce per 10 dispositivi: NordVPN è in sconto del 74%
Approfitta dell'offerta di NordVPN per il Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi gratis con l'abbonamento alla VPN senza limiti di velocità.
Sicurezza VPN
Zero limiti, 74% di sconto e 3 mesi extra gratis: l’offerta di NordVPN per il Black Friday è già attiva, non perdere l’occasione e approfittane subito. Potrai navigare online in modo protetto, anonimo e senza rallentamenti da smartphone, tablet, computer e molto altro ancora, aggirando censure e blocchi per accedere a qualsiasi sito o contenuto.

NordVPN ha già lanciato l’offerta del Black Friday

È tra i provider VPN più veloci sul mercato, grazie all’impiego di protocolli come WireGuard e NordLynx. C’è anche la funzione SmartPlay che consente di utilizzare i servizi di streaming con maggiore privacy e sicurezza, ma senza compromettere le prestazioni. Inoltre, non ci sono limiti di banda. Può essere attivata su 10 dispositivi in contemporanea con le tante applicazioni fornite, per tutti i sistemi operativi. Scopri di più sul sito ufficiale.

L'offerta di NordVPN per il Black Friday

Puoi attivare l’abbonamento biennale al piano Base per soli 2,99 euro al mese, approfittando dello sconto del 74% proposto con l’offerta del Black Friday. A questo si aggiungono 3 mesi extra gratis con accesso completo a tutte le funzionalità. Oppure, scegli le alternative Plus e Ultimate con caratteristiche aggiuntive come la protezione anti-malware di Threat Protection Pro, il blocco delle pubblicità e dei tracker, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner che avvisa di eventuali violazioni, 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato e l’assicurazione Cyber per il recupero dei danni causati da truffa informatica o furto di identità.

NordVPN è un servizio fornito da Nord Security, la stessa azienda che controlla anche Incogni, lo strumento utile per rimuovere i dati personali da internet, ovunque siano: ecco perché è incluso nel pacchetto. Nel caso in cui non dovesse soddisfare le tue aspettative, avrai 30 giorni dal momento della sottoscrizione per chiedere un rimborso integrale della spesa.

Pubblicato il 18 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
18 nov 2025
