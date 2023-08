Vuoi avere uno spazio di archiviazione sicuro? Scegli NordLocker

L’architettura a conoscenza zero che consente di mantenere i dati personali completamente nascosti rende Nordlocker uno strumento indispensabile per tutti coloro che vogliono mettere la loro sicurezza al primo posto. A soli 14.99 euro al mese, puoi avere uno strumento valido ma anche economico: a questo prezzo infatti Nordlocker offre il piano da ben 2TB.

Dunque, NordLocker mette a tua disposizione un piano da 2TB al costo di 14,99 euro che offre archiviazione cloud da 2 TB, crittografia end-to-end, controllo degli accessi tramite pannello di amministrazione, gestione sicura dei file, condivisione privata, accesso su qualsiasi piattaforma e supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Metti subito al sicuro i tuoi dati con Nordlocker: i tuoi dati verranno infatti sottoposti a backup e saranno protetti da accessi non autorizzati o malware grazie alla crittografia end-to-end. Con NordLocker, tutti gli utenti che decidono di sottoscrivere l’abbonamento possono finalmente dire addio ad attacchi criminali del web che al giorno d’oggi sono purtroppo sempre più comuni.

Come accennato in apertura, con l’architettura a conoscenza zero nessuno può venire a conoscenza dei dati di navigazione oppure di qualsiasi altro processo memorizzato durante la navigazione online.

Se hai tanti contenuti da archiviare e vuoi metterli al sicuro la soluzione migliore è NordLocker. Parliamo, infatti, di uno spazio cloud che ti permetterà di accedere a tante funzionalità a partire da soli 8,99 euro al mese. Che aspetti? Chiunque, al giorno d’oggi, ha bisogno di mettere al sicuro i propri contenuti multimediali su un cloud storage! Ricorda che l’offerta potrebbe non durare a lungo, motivo per cui ti consigliamo di procedere subito con la sottoscrizione dell’offerta.

