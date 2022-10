Vuoi cambiare conto corrente? Ecco perché dovresti scegliere Banca Sella

L’apertura di un conto corrente è a costo zero, ma il suo mantenimento può riservare un certo esborso di denaro, poiché i servizi che offre non sono certo gratuiti.

Diversi correntisti tendono a cambiare banca proprio per sfruttare il vantaggio di poter risparmiare sul canone annuo di tenuto conto oppure per approfittare delle offerte che le varie banche attivano per la nuova clientela: zero spese per sempre o soltanto per il primo anno.

Banca Sella mette a disposizione degli utenti che intendono cambiare istituto di credito il Conto Sella, che si può aprire direttamente online accedendo qui e con cui puoi operare sempre online oppure con il supporto delle succursali.

Il conto può essere utilizzato tramite app, internet banking oppure recandosi in succursale. Esistono due tipologie di conto: vediamo le loro caratteristiche.

Conto corrente Sella Start e Premium: le caratteristiche

Banca Sella mette a disposizione dei suoi potenziali clienti due tipi di conto corrente:

Conto Sella Start: l’IBAN è italiano, si possono effettuare prelievi gratuiti e illimitati presso gli ATM Sella, tra cui 4 al mese da altro ATM. I bonifici sono anch’essi gratuiti e illimitati sia in Italia che nei Paesi SEE. Per quanto riguarda la carta di debito, il canone si paga soltanto nel primo anno a patto che, in fase di apertura, venga richiesta la carta. Inoltre è disponibile un salvadanaio digitale.

Conto Sella Premium: oltre all’IBAN italiano e ai prelievi gratuiti presso gli sportelli ATM, di cui 6 al mese in altri sportelli, ci sono 2 bonifici istantanei inclusi al mese a fianco di quelli classici, che sono illimitati e gratuiti. Con questo conto si può richiedere anche una carta di credito con canone per il primo anno e gratuito per gli anni successivi. Si possono effettuare pagamenti contactless e tramite Apple Pay e Google Pay da smartphone. Anche in questo caso si avrà un salvadanaio digitale.

Entrambe le tipologie di conto Sella possono essere gestite tramite App.

