Vuoi cambiare hosting? Trasferisci gratis il tuo sito web con SiteGround

Se stai cercando una soluzione di hosting web affidabile, veloce e sicura, SiteGround è ciò di cui hai bisogno. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, questo servizio di hosting è gestito da esperti del settore, pensato esclusivamente per garantire il successo del tuo sito web. Per un periodo limitato, tutti i piani (da 2,99 euro al mese) includono il trasferimento gratuito del sito.

SiteGround: piani, promozioni e vantaggi

Per soddisfare le esigenze di tutti, SiteGround mette a disposizione tre piani di hosting diversi, ciascuno con caratteristiche e vantaggi unici, oltre che in offerta fino all’81% di sconto. Il piano StartUp (-81%) è ideale per coloro che stanno iniziando un nuovo sito web: è disponibile a soli 2,99 euro al mese anziché 15,99.

Se il tuo sito sta crescendo e hai bisogno di più risorse, il piano GrowBig è la scelta perfetta. Risparmia l’80% e ottieni hosting di qualità a soli 5,49 euro al mese invece di 27,99. Il piano GoGeek è progettato per siti web che richiedono prestazioni eccezionali. Ora puoi ottenerlo a soli 8,49 euro al mese invece di 39,99.

SiteGround offre molto di più di un semplice hosting. Ecco alcuni dei servizi e vantaggi principali:

Puoi creare la tua presenza online in pochissimo tempo con il site builder che preferisci, che sia WordPress o Weebly

che preferisci, che sia o Il trasferimento del tuo sito e della posta elettronica è veloce e semplice, grazie agli strumenti gratuiti e al servizio di trasferimento professionale gestito da esperti

è veloce e semplice, grazie agli strumenti gratuiti e al servizio di trasferimento professionale gestito da esperti Se vuoi lanciare un negozio online , SiteGround offre l’installazione gratuita del software che preferisci, con funzionalità come SSL gratuito , backup giornalieri , un dominio gratuito e servizi DNS per gestire tutto dalla stessa piattaforma

, SiteGround offre l’installazione gratuita del software che preferisci, con funzionalità come , , un e servizi DNS per gestire tutto dalla stessa piattaforma La piattaforma di hosting è ottimizzata per supportare diversi CMS e CRM basati su PHP e MySQL e include l’installazione gratuita dei più popolari, come WordPress

è ottimizzata per supportare diversi e basati su e e include l’installazione gratuita dei più popolari, come WordPress Siti super veloci : SiteGround è sviluppato sulle infrastrutture di Google Cloud , con personalizzazioni per massimizzare la velocità del tuo sito

: SiteGround è sviluppato sulle infrastrutture di , con personalizzazioni per massimizzare la del tuo sito Crea un numero illimitato di account email con il tuo dominio. Inclusa protezione anti-spam e servizio webmail gratuito

Non lasciarti sfuggire questa imperdibile offerta di hosting da SiteGround e ottieni piani a partire da 2,99 euro al mese per iniziare il tuo sito web di successo, oppure trasferimento gratuito se già ne hai uno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.