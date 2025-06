Vuoi creare un sito senza esperienza e in pochi minuti? Prova Hostinger gratis

Hai un’idea da portare online ma non sai da dove iniziare? Con il Website Builder di Hostinger puoi creare un sito web professionale senza scrivere una riga di codice e ora puoi provarlo gratuitamente per 7 giorni, senza inserire alcuna carta di credito.

È l’occasione ideale per testare uno strumento smart e intuitivo, perfetto anche per chi parte da zero. Vai sul sito di Hostinger e inizia a costruire il tuo sito.

Tutto sul Website Builder di Hostinger: come funziona e cosa offre

Il Website Builder di Hostinger unisce intelligenza artificiale e interfaccia semplice per offrirti un sistema completo per realizzare siti ed e-commerce. Basta descrivere brevemente la tua idea e l’AI penserà al resto: layout, testi iniziali, struttura e persino immagini generate automaticamente. Da lì, puoi personalizzare tutto con un comodo editor drag & drop, modificando testi, colori, font e sezioni a tuo piacimento.

Che tu voglia creare un blog, una vetrina professionale o un negozio online, avrai a disposizione una suite di strumenti integrati:

AI Writer per generare testi rapidi e pertinenti

per generare testi rapidi e pertinenti AI SEO Assistant per aiutarti a farti trovare su Google

per aiutarti a farti trovare su Google AI Blog Generator per produrre articoli su misura

per produrre articoli su misura AI Image Generator per realizzare immagini uniche per il tuo sito

Inoltre, sono inclusi hosting e dominio, con strumenti per l’analisi del traffico e l’ottimizzazione SEO.

Attivando ora la prova gratuita, puoi testare tutto senza rischi e senza spese iniziali. Se il progetto ti convince, potrai decidere se continuare e pubblicare il tuo sito in pochi clic. Hostinger ti fornisce tutto il necessario per trasformare la tua idea in una presenza online concreta.