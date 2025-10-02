Vuoi creare un sito web ma non sai come fare? Con IONOS è semplice e gratis

Con MyWebsite Now Starter di IONOS puoi costruire il tuo sito web in modo rapido e intuitivo, anche se non hai alcuna esperienza tecnica. A rendere l’offerta ancora più interessante è che il piano è gratis per un anno (invece di 18€ al mese), con un risparmio di 216€ sul primo periodo di utilizzo.

Nel pacchetto sono inclusi dominio e indirizzo e-mail personalizzato, così avrai fin da subito tutti gli strumenti essenziali per far crescere la tua presenza online. Ma vediamo quali sono gli strumenti che consentono di realizzare in modo semplice un sito web.

MyWebsite Now Starter di IONOS: il sito web facile, veloce e con AI integrata

La piattaforma di IONOS è stata pensata per chi vuole un sito moderno e funzionale senza complicazioni. Grazie al generatore basato su intelligenza artificiale, bastano pochi clic per ottenere testi, immagini, palette di colori e persino contenuti ottimizzati per la SEO. Il tutto può essere personalizzato con un editor drag & drop intuitivo, che permette di organizzare sezioni e pagine fino a un massimo di 200, gestendo con semplicità navigazione e layout.

Oltre al design responsive – perfetto su desktop, tablet e smartphone – IONOS offre strumenti avanzati per far crescere il tuo progetto: SiteAnalytics per monitorare le visite, MarketingRadar per analizzare i competitor, uno strumento di prenotazioni online e la possibilità di aggiungere un negozio e-commerce con sistemi di pagamento integrati.

Il piano include 50 GB di spazio web, una casella e-mail professionale da 12 GB, certificato SSL e dominio gratuito per il primo anno. In più, avrai sempre a disposizione il supporto di un consulente personale pronto ad assisterti in ogni fase, dall’attivazione alla gestione quotidiana del sito.

Con MyWebsite Now Starter di IONOS non troverai pubblicità invadente: i tuoi contenuti resteranno sempre al centro. Grazie alla promo attuale disponibile sul sito ufficiale , puoi iniziare oggi a costruire il tuo spazio digitale a costo zero per 12 mesi.