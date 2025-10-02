 Vuoi creare un sito web ma non sai come fare? Con IONOS è semplice e gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Vuoi creare un sito web ma non sai come fare? Con IONOS è semplice e gratis

Se stai pensando di creare il tuo sito web ma non hai dimestichezza, affidati al website builder di IONOS con AI. È gratis per un anno.
Vuoi creare un sito web ma non sai come fare? Con IONOS è semplice e gratis
Informatica Cloud & Hosting
Se stai pensando di creare il tuo sito web ma non hai dimestichezza, affidati al website builder di IONOS con AI. È gratis per un anno.

Con MyWebsite Now Starter di IONOS puoi costruire il tuo sito web in modo rapido e intuitivo, anche se non hai alcuna esperienza tecnica. A rendere l’offerta ancora più interessante è che il piano è gratis per un anno (invece di 18€ al mese), con un risparmio di 216€ sul primo periodo di utilizzo.

Nel pacchetto sono inclusi dominio e indirizzo e-mail personalizzato, così avrai fin da subito tutti gli strumenti essenziali per far crescere la tua presenza online. Ma vediamo quali sono gli strumenti che consentono di realizzare in modo semplice un sito web.

Vai all’offerta di IONOS

MyWebsite Now Starter di IONOS: il sito web facile, veloce e con AI integrata

La piattaforma di IONOS è stata pensata per chi vuole un sito moderno e funzionale senza complicazioni. Grazie al generatore basato su intelligenza artificiale, bastano pochi clic per ottenere testi, immagini, palette di colori e persino contenuti ottimizzati per la SEO. Il tutto può essere personalizzato con un editor drag & drop intuitivo, che permette di organizzare sezioni e pagine fino a un massimo di 200, gestendo con semplicità navigazione e layout.

Oltre al design responsive – perfetto su desktop, tablet e smartphone – IONOS offre strumenti avanzati per far crescere il tuo progetto: SiteAnalytics per monitorare le visite, MarketingRadar per analizzare i competitor, uno strumento di prenotazioni online e la possibilità di aggiungere un negozio e-commerce con sistemi di pagamento integrati.

Il piano include 50 GB di spazio web, una casella e-mail professionale da 12 GB, certificato SSL e dominio gratuito per il primo anno. In più, avrai sempre a disposizione il supporto di un consulente personale pronto ad assisterti in ogni fase, dall’attivazione alla gestione quotidiana del sito.

Con MyWebsite Now Starter di IONOS non troverai pubblicità invadente: i tuoi contenuti resteranno sempre al centro. Grazie alla promo attuale disponibile sul sito ufficiale , puoi iniziare oggi a costruire il tuo spazio digitale a costo zero per 12 mesi.

Vai all’offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Crea il tuo sito con l’AI e non paghi nulla per un anno: offerta IONOS da non perdere

Crea il tuo sito con l’AI e non paghi nulla per un anno: offerta IONOS da non perdere
Paga una volta, archivia per sempre: piani a vita di pCloud con sconti pazzeschi

Paga una volta, archivia per sempre: piani a vita di pCloud con sconti pazzeschi
Spazio cloud sicuro per i tuoi documenti con Total Drive: ora costa 80€ in meno

Spazio cloud sicuro per i tuoi documenti con Total Drive: ora costa 80€ in meno
Nuova promo Serverplan: sconto del 50% per 3 mesi su VPS e Server dedicati

Nuova promo Serverplan: sconto del 50% per 3 mesi su VPS e Server dedicati
Crea il tuo sito con l’AI e non paghi nulla per un anno: offerta IONOS da non perdere

Crea il tuo sito con l’AI e non paghi nulla per un anno: offerta IONOS da non perdere
Paga una volta, archivia per sempre: piani a vita di pCloud con sconti pazzeschi

Paga una volta, archivia per sempre: piani a vita di pCloud con sconti pazzeschi
Spazio cloud sicuro per i tuoi documenti con Total Drive: ora costa 80€ in meno

Spazio cloud sicuro per i tuoi documenti con Total Drive: ora costa 80€ in meno
Nuova promo Serverplan: sconto del 50% per 3 mesi su VPS e Server dedicati

Nuova promo Serverplan: sconto del 50% per 3 mesi su VPS e Server dedicati
Edoardo D'amato
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti