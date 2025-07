Vuoi creare un sito web senza stress? Prova Hostinger: per 14 giorni è gratis

Hai un progetto in testa – che sia un blog personale, un portfolio online, un e-commerce o la vetrina digitale della tua attività – ma non sai da dove partire?

Niente panico: Hostinger Website Builder Premium è uno strumento pensato proprio per chi non ha competenze tecniche ma vuole risultati professionali, e ora è in offerta a 2,99€ al mese con uno sconto del 75%.

E non è finita qui: solo per poco, puoi ottenere una prova gratuita di 14 giorni, utile per testare il servizio. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

Cosa offre Hostinger

Nessuna riga di codice, nessun tecnico da contattare: il sito con Hostinger lo costruisci da solo, con pochi clic, grazie a un sistema drag & drop semplice e intuitivo. Basta spostare gli elementi con il mouse e vedere in tempo reale il risultato.

Il piano di Hostinger include tutto ciò che serve per cominciare col piede giusto:

Fino a 25 siti web inclusi, l’ideale se vuoi testare idee diverse o gestire più progetti contemporaneamente;

inclusi, l’ideale se vuoi testare idee diverse o gestire più progetti contemporaneamente; Editor visuale per modificare contenuti, layout, colori e immagini in totale autonomia;

per modificare contenuti, layout, colori e immagini in totale autonomia; Oltre 150 template professionali già pronti per ispirarti e velocizzare il lavoro;

professionali già pronti per ispirarti e velocizzare il lavoro; 50 email professionali gratuite per 12 mesi , per dare un volto serio alla tua attività;

, per dare un volto serio alla tua attività; Sito gestibile anche da mobile, ovunque tu sia.

E la vera chicca? Un assistente AI integrato che, in base alle tue risposte, genera per te testi, immagini, struttura del sito e SEO ottimizzata. In pochi minuti, il tuo sito è pronto da pubblicare.

Hostinger Website Builder Premium è la soluzione perfetta se vuoi costruire il tuo spazio online senza complicazioni, anche se sei alle prime armi. Con un piccolo investimento, hai tutti gli strumenti per creare un sito di qualità professionale e mantenerne il pieno controllo. Inizia la prova gratuita ora.