Vuoi di più dal tuo conto? Apri Conto Corrente Arancio Più e ottieni buoni Amazon!

ING ha lanciato una nuova promozione con il suo Conto Corrente Arancio Più, che offre agli utenti la possibilità di ricevere 100 euro in Buoni Amazon e di aprire un conto corrente a zero spese. Inoltre, il conto in questione offre vari vantaggi, tra cui bonifici istantanei e prelievi gratuiti e una carta di credito inclusa senza costi aggiuntivi.

Come ottenere buoni Amazon con il Conto Corrente Arancio Più

Per partecipare alla promozione, è necessario aprire un nuovo conto utilizzando il codice promozionale ING2024 e richiedere una carta di debito entro il 9 settembre 2024. Una volta fatto, per ottenere i Buoni Amazon, bisogna raggiungere 500 euro di spese con la carta di debito appena richiesta.

Ma i vantaggi non finiscono qui: con il Conto Corrente Arancio Più hai un canone mensile di 5 euro che può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inoltre, i prelievi nell’area euro e i bonifici istantanei sono gratuiti, mentre la carta di credito inclusa offre un importo massimo di 1.500 euro e la possibilità di rateizzare le spese.

Come ottenere i Buoni Amazon? Basta seguire questi passaggi:

Aprire il Conto Corrente Arancio Più;

Richiedere la carta di debito;

Effettuare una prima transazione con la carta per ricevere un buono da 50 euro;

Raggiungere 500 euro di spese totali per ottenere un secondo buono da 50 euro.

La promozione è valida fino al 29 novembre 2024, offrendo un’ottima opportunità per chi desidera un conto corrente con numerosi vantaggi e premi.

Per maggiori dettagli e per aderire all’offerta, è possibile visitare il sito ufficiale di ING e seguire le istruzioni riportate per l’apertura del conto. Questa offerta rappresenta una delle migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato per chi cerca un nuovo conto corrente con benefici tangibili e costi contenuti.