Vuoi imparare una nuova lingua? Ecco l'offerta giusta per il 2025

Se hai preso la decisione di imparare una nuova lingua, ti segnaliamo l’offerta per il nuovo anno di Mondly, che propone il piano a vita a 89,99 euro per effetto del 96% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Il pagamento è da intendersi unico, con accesso a vita alle lezioni di tutte le 41 lingue disponibili.

Mondly è un’applicazione che unisce esercizi incentrati sulla conversazioni, lezioni in realtà aumentata e riconoscimento vocale, ponendosi come obiettivo quello di preparare i suoi studenti al meglio per parlare una o più nuove lingue nel più breve tempo possibile. Grazie poi ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti fin qui, e con oltre 125 milioni di download, è da considerarsi come una delle migliori piattaforme in questo settore.

Imparare una nuova lingua con il piano a vita di Mondly

Iniziamo dalle lingue che si possono imparare con Mondly. Tra quelle classiche europee ritroviamo l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e il russo. Spingendoci invece oltre i confini, si annoverano il cinese, il giapponese, il coreano e il turco. Di notevole interesse anche l’arabo, l’ebraico, il persiano, il portoghese (quello parlato in Brasile), l’afrikaans, l’hindi e l’indonesiano.

Detto questo, riveste una notevole importanza il cosiddetto metodo Mondly, che utilizza tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, con l’obiettivo di aiutare ciascun iscritto a imparare la lingua desiderata in modo efficace e rapido. Tra i principali punti di forza di questo metodo vi è il focus sulle frasi di uso comune, e non più sulle singole parole, un cambio di paradigma che consente agli studenti di memorizzare le parole più utilizzate e a prendere parte a conversazioni nel più breve tempo possibile.

Ancora per pochi giorni il piano a vita di Mondly sarà disponibile in offerta a 89,99 euro invece di 1.999,99 euro, grazie al maxi sconto del 96% sul prezzo di listino. In sconto anche il piano della durata di 12 mesi, acquistabile a 59,99 euro per un anno per via del 60% di sconto.