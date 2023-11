Vuoi navigare senza pensieri? Passa a Kena e hai 130GB a 6,99€ al mese

Vuoi cambiare la promozione attiva sul tuo smartphone per poter finalmente navigare senza preoccupazioni? Se stai leggendo questo articolo probabilmente la risposta è si: vuoi attivare una promozione che offre tanti giga e chiamate illimitate. Oggi parliamo di Kena, la soluzione per tantissimi utenti che, come te, vogliono finalmente poter navigare e guardare serie tv sullo smatphone senza problemi. Se decidi subito di attivare l’offerta pensata da Kena, ti viene offerto il 1° mese, hai in regalo 100GB in più al mese per 6 mesi e il costo di attivazione di 4,99 è del tutto gratuito.

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G (inclusi 7GB per navigare in Europa) a 6,99€ al mese. Le chiamate sono senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

Kena: naviga senza preoccupazioni

L’offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Come accennato in apertura, Kena ti offre il 1° Mese, ti regala 100GB in più al mese per 6 mesi e il costo di attivazione di 4,99 è del tutto gratuito. Non perdere altro tempo se vuoi avere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G a 6,99€ al mese.

