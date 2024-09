Vuoi premi in buoni Amazon? Sfrutta la promo sul conto Credem Link

Se siete in cerca di vantaggi reali e un tocco di innovazione digitale, allora il conto corrente Credem Link potrebbe essere la risposta. L’offerta attuale permette di ottenere premi in buoni Amazon fino a 250€ semplicemente invitando i vostri amici a diventare clienti della banca.

Attenzione: prima di esultare, vi consigliamo di dare un’occhiata ai termini e condizioni sul sito ufficiale di Credem cliccando sul box qui sotto.

Premi in buoni Amazon: invitando amici risparmi e guadagni

Avete tanti amici interessati ad aprire un nuovo conto bancario? Ottimo! Grazie al programma “Porta un amico in Credem!”, potete guadagnare 25€ per ogni amico che apre il conto Credem Link e attiva almeno due servizi extra. Dieci amici, alla fine, possono valere 250€.

Parlando del conto Credem Link, è a canone zero e offre una carta di debito gratuita per il primo anno. Dopo di che, potete scegliere se continuare con la versione nazionale gratuita o passare a quella internazionale Mastercard a soli 1,5€ al mese.

Il conto è accessibile sia da PC che dall’app Credem Mobile, così potete gestire il vostro denaro comodamente da casa, magari mentre state guardando un film in TV.

Possiamo dire senza esitazione che Credem Link è la scelta migliore che potete fare in questo periodo. È un conto flessibile e moderno, che offre anche vantaggi concreti. Quindi, se state pensando di aprire un nuovo conto corrente, prendete in considerazione questa offerta. Non solo risparmierete, ma potreste guadagnare premi in buoni Amazon. Come si suol dire, combinare affari e piacere raramente è stato così semplice e appagante.