Vuoi proteggere foto e file con un cloud sicuro? Scegli Internxt

Stai leggendo questo articolo perchè vuoi finalmente difendere la tua privacy? Con Internxt è ora possibile perchè ti consente di proteggere la tua privacy con la suite open-source di servizi cloud crittografati e sicuri. Internxt Drive, Photos, Send, e non solo. Scopriamo insieme cosa contraddistingue questo servizio e perchè tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzarlo per mettere al sicuro i loro dati.

Internxt si occupa di realizzare servizi cloud privati e sicuri progettati per restituire all’utente il controllo dei dati. Non a caso, infatti, tutti i servizi messi a disposizione da Internxt sono progettati per assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy.

Con Internxt i tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di uscire dal tuo dispositivo. Tutto ciò viene reso possibile grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256: dunque tu sei assolutamente l’unico in grado di accedere ai tuoi dati.

Cosa contraddistingue Internxt

Internxt può essere considerato del tutto speciale dato che non memorizza le password o altri dati dell’utente e ogni tuo dato è crittografato sia quando è memorizzato che quando è in transito. Internxt ti assicura il pieno controllo dei tuoi file.

In più, grazie all’archiviazione di backup puoi finalmente salvare i tuoi dati dai disastri grazie alla ridondanza integrata. Esegui il backup dei dati importanti del tuo lavoro e dei tuoi progetti, su molteplici server veloci distribuiti in tutta l’UE, e poi accedi ai dati da tutti i tuoi dispositivi grazie a Internxt.

Che aspetti? Non perdere altro tempo: inizia ad utilizzare Internxt non solo per proteggere i tuoi dati ma anche per memorizzare tutte le tue foto all’interno di una galleria online e accedere ad esse da qualsiasi luogo. Parliamo dunque di uno strumento indispensabile, con cui puoi salvare i tuoi ricordi direttamente sul telefono e visualizzarli da ovunque ti trovi.

Scegli il piano che preferisci tra quelli disponibili sulla pagina web dedicata. Ad esempio, il piano mensile da 200GB puoi essere tuo a soli 4,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.