Vuoi rimuovere i tuoi dati dal web? Ecco come fare!

Ricevere chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno non è piacevole per nessuno. E non lo è nemmeno vedere decine e decine di e-mail spam ogni settimana, con il potenziale rischio di cadere vittime di un tentativo di phishing.

All’origine di tutto questo c’è la cessione più o meno involontaria dei propri dati personali durante la navigazione online. Dati di cui entrano in possesso società nate proprio per raccogliere e vendere questo tipo di informazioni ad aziende di terze parti.

Il problema più grande è però un altro: eliminare i propri dati dal web è una vera e propria impresa. Molte speranze in tal senso erano riposte nel nuovo Registro pubblico delle opposizioni, speranze rivelatesi però vane.

Detto questo, esiste comunque una soluzione efficace per risolvere quello che ha ormai tutti i contorni di un incubo. La soluzione si chiama Incogni, servizio sviluppato dalla squadra di Surfshark (VPN di livello internazionale).

Come funziona Incogni

A rendere speciale Incogni è l’efficacia dimostrata nell’eliminare i dati dal web dei suoi utenti. Per giunta, il suo funzionamento è molto semplice:

Iscriviti al servizio Incogni.

Compila i dati da eliminare.

Autorizza il servizio a richiedere l’eliminazione di questi dati per conto tuo.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, Incogni confronta i dati con quelli in suo possesso.

Non appena trova una corrispondenza, contatta i data broker – aziende che raccolgono, memorizzano e vendono i dati personali degli utenti – per richiedere l’eliminazione dei dati.

Incogni continua il monitoraggio della situazione anche a distanza di settimane e mesi, per accertarsi che il data broker non rientri in possesso delle vecchie informazioni.

In occasione del Mese della sicurezza informatica, il piano annuale di Incogni è in offerta. Usa il codice promo CYBERDEAL per beneficiare di uno sconto esclusivo del 58% e attivare il servizio a 6,29 dollari al mese, il prezzo più basso dell’anno. In più, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.