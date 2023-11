Vuoi risparmiare energia? Scegli l'offerta di E.ON LuceClick Verde a prezzo fisso

Devi cambiare fornitore di energia elettrica? Ti consigliamo di considerare attentamente le tue esigenze e preferenze personali.

Trovare la tariffa migliore per ridurre i costi non è così facile come si pensi. La ricerca di un nuovo fornitore di energia deve essere fatta con particolare attenzione, ponendo l’accento su chiarezza e trasparenza.

L’offerta di E.ON Energia, che prende il nome di LuceClick Verde, risponde a questi criteri, presentandosi come un’alternativa facile e pratica proveniente da un’azienda profondamente impegnata nel soddisfare le esigenze dei propri clienti.

E.ON LuceClick Verde a prezzo fisso: energia sostenibile a portata di clic

Per chi pone grane importanza alle tematiche ambientali, la soluzione ideale potrebbe risiedere nella proposta LuceClick Verde di E.ON.

Con questo piano la tariffa viene stabilita per l’intero anno, dando la possibilità di scegliere tra due differenti schemi di prezzo: biorario o monorario.

Optando per la modalità monoraria, il costo dell’elettricità resta invariato, senza dipendere dall’ora o dal giorno. In alternativa, la scelta del biorario implica una fluttuazione dei costi energetici in base ai periodi specifici della giornata.

Per la tariffa bioraria, la fascia F1 va dalle ore 8 alle ore 19, mentre quella F23 dalle 19 alle 8. La prima soltanto dal lunedì al venerdì, mentre la seconda comprende festivi e fine settimana.

Questa opzione ti consente di scegliere la soluzione più adatta alle tue particolari esigenze. Ogni piano tariffario presentato da E.ON incorpora la Garanzia di Origine. Si tratta di un certificato che attesta l’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili.

E.ON LuceClick Verde può essere attivata direttamente online seguendo pochi e semplici passaggi. Basta avere a disposizione l’ultima bolletta, personalizzando e attivando poi l’opzione in modo autonomo.

Una volta che la procedura sarà stata portata a termine, il contratto ti sarà inviato via e-mail per essere scaricato, firmato e successivamente restituito.

