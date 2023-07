Vuoi tenere al sicuro i tuoi dati? Affidati a NordLocker

Sei stanco di essere continuamente sotto attacco quando usi i tuoi dispositivi? Proteggi i tuoi dati da criminali informatici, sorveglianza e malware con NordLocker.

Con NordLocker puoi proteggere, eseguire il backup e accedere ai tuoi file tramite un file vault privato sul Web o tramite le app desktop e mobili pensati per gli utenti. Stai leggendo questo articolo perché vuoi mettere in sicurezza i tuoi dati? Con NordLocker avrai a disposizione un servizio perfetto per mettere in sicurezza i tuoi dati personali grazie ai continui backup a cui vengono sottoposti.

Per rispondere alle diverse esigenze degli utenti sono diversi i piani disponibili. Quello preferito dalla maggior parte degli utenti è il piano da 2TB, disponibile a 14,99 euro al mese, grazie ad uno sconto del 21%. Parliamo di un piano che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo visto che con nemmeno 15 euro si possono avere a disposizione servizi che solitamente vengono venduti a prezzi del tutto elevati.

Il piano da 2TB offre:

Archiviazione cloud da 2 TB

Crittografia end-to-end

Controllo degli accessi tramite Pannello di amministrazione

Gestione sicura dei file

Condivisione privata

Accesso su qualsiasi piattaforma

Supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Ricorda che con NordLocker puoi finalmente proteggere i dati da criminali informatici, sorveglianza e malware. Inoltre, l’architettura a conoscenza zero su cui è stato creato NordLocker rende del tutto invisibili le informazioni che vengono memorizzate mentre navighi.

Scegliendo il piano più adatto a te e alle tue esigenze potrai finalmente avere uno strumento utile per prendere il controllo dei tuoi dati. Ricorda che puoi proteggere, eseguire il backup e sincronizzare tutti i tuoi beni digitali in pochi istanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.