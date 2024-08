Vuoi un conto secondario per le vacanze? La carta prepagate Hype è la scelta migliore

Hai sempre desiderato un conto secondario per le vacanze in grado di offrirti la massima flessibilità? La soluzione è più semplice di quanto pensi: la carta prepagata Hype. Questo conto online a zero spese si distingue per la sua versatilità.

Un aspetto particolarmente interessante di Hype è la possibilità di avere una carta virtuale con coordinate IBAN direttamente dall’app. Questo significa che puoi fare shopping online o in negozio senza problemi. Inoltre, non è da sottovalutare il cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati presso molteplici brand. Insomma, un piccolo bonus per alleggerire il peso delle spese vacanziere.

Hype: il conto secondario per le vacanze migliore

La registrazione ad Hype è assolutamente gratuita e porta con sé numerosi vantaggi. Oltre alla carta virtuale, puoi beneficiare di prelievi ATM gratuiti fino a 250 euro al mese. Stesso discorso per i bonifici istantanei, che ti permettono di trasferire denaro in un lampo. Ricaricare il conto è anche semplice grazie alle diverse opzioni disponibili, come contanti, bonifico o un’altra carta. Hai bisogno di un prestito? Con Hype puoi richiedere fino a 50.000 euro. Puoi anche domiciliare le utenze domestiche.

Se decide di registrarti ad Hype oggi stesso, inserisci il codice promozionale “CIAOHYPER” nel modulo di adesione e riceverai un bonus di benvenuto di 5 euro. Una piccola somma, certo, ma sufficiente per un gelato extra durante le tue passeggiate sul lungomare.

La procedura è piuttosto semplice. Una volta completata, il conto sarà attivo in pochissimi giorni. La carta di debito virtuale sarà immediatamente disponibile nell’app, mentre quella fisica, se la richiedi, ha un costo una tantum di appena 9,90 euro.

Se stai cercando un modo per gestire le tue spese vacanziere senza complicazioni, la carta prepagata Hype è la soluzione ideale. Non solo è flessibile e a zero spese, ma è anche piena di vantaggi e servizi utili. Con un conto secondario per le vacanze come Hype, puoi concentrare le tue energie su ciò che conta davvero: goderti appieno il tuo tempo libero.