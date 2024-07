Vuoi un dispositivo Apple? Apri il conto SelfyConto

Sogni un dispositivo Apple nuovo di zecca, ma con il tuo budget attuale non puoi permetterlo? Prendi i fazzoletti e asciuga le lacrime, perché Banca Mediolanum ha la soluzione: SelfyConto.

Questo conto, oltre ai tanti vantaggi bancari, offre anche la possibilità di mettere le mani su un iPhone 15, un iPad di generazione 10 o un Apple Watch SE senza spendere un centesimo. Tutto questo si deve all’iniziativa “Presenta un amico” legata all’apertura del conto SelfyConto.

SelfyConto: come avere un dispositivo Apple gratuito

I nuovi clienti che aprono SelfyConto avranno un anno di canone gratuito. Se hai meno di 30 anni, il canone resta gratis fino al tuo trentesimo compleanno. Inoltre, i tuoi bonifici, le ricariche telefoniche, i pagamenti delle bollette e tutto il resto saranno senza costi aggiuntivi.

Cerchiamo di essere più chiari: SelfyConto non ti costerà un centesimo di commissioni per i pagamenti F23, F24, MAV e RAV, e include la carta di debito gratuita per prelievi illimitati senza commissioni nell’area Euro.

Ma come funziona la promo? Dopo aver aperto SelfyConto, coinvolgi i tuoi amici. Dovrai compiere alcune semplici operazioni: accreditare lo stipendio o la pensione e stabilire addebiti per un minimo di 500 euro al mese nei primi tre mesi. Poi, devi riuscire convincere fino a sei amici ad aprire SelfyConto. Se ci riesci, avrai l’iPhone 15 come ringraziamento. Con quattro amici, invece, otterrai l’iPad di 10ª generazione, mentre con soli due amici, l’Apple Watch SE. Ricorda, hai tempo fino al 14 febbraio 2025 per farlo

Quindi, perché aspettare? Fai felice il tuo cuore (e il tuo portafoglio) con SelfyConto e un dispositivo Apple. Mantieni i tuoi soldi al sicuro con Banca Mediolanum e ricevi ricompense incredibili.