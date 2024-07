Vuoi un nuovo iPhone 15, iPad 10 o Apple Watch SE? Ci pensa SelfyConto

Attivare SelfyConto di Banca Mediolanum conviene per tante ragioni e consente anche di avere in regalo un dispositivo Apple. L’iniziativa “Presenta un amico” continua infatti ad elargire interessanti premi ai nuovi clienti SelfyConto, che possono ottenere gratuitamente un iPhone 15, un iPad di 10ª generazione o un Apple Watch SE. Prima di vedere come fare a richiedere uno dei device della Mela a costo zero, è bene parlare dei vantaggi offerti da SelfyConto. Banca Mediolanum propone SelfyConto a canone zero per il primo anno a tutti i nuovi clienti. Gli aderenti under 30 hanno un ulteriore vantaggio, perché beneficiano del canone zero fino al compimento del trentesimo anno d’età. SelfyConto non prevede costi per bonifici, ricariche telefoniche, addebiti delle utenze domestiche e pagamenti F23, F24, MAV e RAV. Inclusa nell’offerta c’è infine una carta di debito gratuita che consente di effettuare prelievi illimitati e a zero spese all’interno dell’area Euro.

Attiva SelfyConto e scopri come avere gratis un dispositivo Apple

Dopo aver aderito a SelfyConto ed aver approfittato dei suoi vantaggi, i clienti possono provare ad ottenere un dispositivo Apple in regalo scegliendo tra iPhone 15, iPad 10ª gen ed Apple Watch SE. Per prendere parte all’iniziativa è necessario innanzitutto compiere alcune operazioni sul conto appena aperto. Banca Mediolanum include tra le operazioni valide l’accredito dello stipendio o della pensione e la registrazione di addebiti per almeno 500 euro al mese per i primi 3 mesi dall’apertura di SelfyConto. L’iniziativa prevede le stesse modalità anche per l’apertura di un conto Mediolanum diverso da SelfyConto.

Una volta raggiunti questi obiettivi, il cliente deve presentare degli amici destinati a loro volta a diventare clienti di Banca Mediolanum. Per avere un iPhone 15 in regalo servono sei amici, per un iPad 10ª gen bastano quattro amici e per un Apple Watch SE sono sufficienti due amici. A quel punto sarà possibile richiedere il regalo entro il 14 febbraio 2025.