Vuoi viaggiare in sicurezza? Segui i consigli della Polizia per una vacanza sicura

È arrivato il tempo di vacanze. Per viaggiare in sicurezza la Polizia Postale ha pubblicato alcuni consigli utili. Questi ti eviteranno brutte sorprese prima, durante e dopo il tuo soggiorno di riposo, ovunque tu e la tua famiglia vogliate andare. Mettere in pratica questi consigli è di vitale importanza online, altrimenti la truffa è dietro l’angolo.

Cybercriminali esperti creano nuove opportunità per rubare identità digitale e denaro agli utenti. Recentemente, proprio il Commissariato di Polizia Postale ha pubblicato la notizia di due siti web fake di biglietti aerei online oscurati che realizzano truffe economiche ai danni degli acquirenti. Questi, pensando di risparmiare sull’acquisto, perdevano denaro.

La Polizia Postale stessa, all’interno di un suo comunicato ufficiale sul tema, ha parlato della facile possibilità di finire nella trappola di truffe online a tema. Viaggiare in sicurezza significa prima di tutto organizzare il viaggio in sicurezza, per evitare brutte sorprese e difficoltà dopo.

Viaggiare in sicurezza: attenzione a come prenoti le tue vacanze

Prenotare le proprie vacanze non è affar semplice. L’insidia è sempre pronta a colpirti se cerchi la soluzione più economica online. Di contro, non puoi nemmeno rinunciare al risparmio per non rischiare di finire nella morsa delle truffe dei cybercriminali. Viaggiare in sicurezza significa prenotare con attenzione.

La Polizia Postale mette in guardia: “Tra le numerose offerte di viaggio presenti sulla Rete possono nascondersi insidie seducenti: falsi siti che propongono biglietti aerei scontati, agenzie per il turismo che presentano presunte agevolazioni sul rilascio di visti turistici, case vacanza e alberghi che risulteranno indisponibili al momento del nostro arrivo“.

Occorre quindi ricordare sempre che “le autorizzazioni di viaggio vengono rilasciate esclusivamente da siti istituzionali“. Perciò occorre fare attenzione prima di inserire dati personali e dettagli di pagamento, così come pagare, al sito a cui ti stai affidando. Verifica prima la piattaforma che hai scelto e che ti sta proponendo la soluzione più vantaggiosa per te.

Non concludere mai il pagamento prima di aver verificato che il prezzo del servizio sia quello corretto. Evita di uscire dalla piattaforma ufficiale, anche se ti vengono proposte scontistiche extra. Di solito agiscono così i cybercriminali e i truffatori. Infine, controlla bene tutte le recensioni recenti dei clienti.