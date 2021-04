VyprVPN: sconto 87% per abbonamento triennale

L’azienda svizzera Golden Frog propone la sua VyprVPN ad un prezzo molto interessante, ma bisogna fare presto perché l’offerta termina tra due giorni. Bastano solo 1,39 euro/mese per avere accesso ad una VPN che si distingue dalle altre per alcune funzionalità esclusive.

VyprVPN: sconto dell’87% per abbonamento triennale

VyprVPN protegge la privacy degli utenti, nascondendo il vero indirizzo IP tramite oltre 700 server che si trovano in oltre 70 posizioni per un totale di oltre 300.000 indirizzi IP. Diverse VPN concorrenti hanno un numero maggiore di server, ma l’azienda svizzera offre caratteristiche esclusive, tra cui il protocollo proprietario Chamaleon che permette di aggirare la censura in molti paesi e le restrizioni geografiche dei servizi di streaming più popolari, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e DAZN.

Altri protocolli supportati sono OpenVPN, IPsec e WireGuard, oltre alla crittografia AES a 256 bit. La VPN non traccia il traffico dell’utente (politica no-log) e offre la funzionalità Kill Switch che blocca automaticamente il collegamento Internet se viene interrotta la connessione alla rete privata virtuale. VyprVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV e Kodi. Con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a 5 dispositivi.

L’abbonamento per 36 mesi può essere sottoscritto a 1,39 euro/mese (sconto dell’87%). L’utente pagherà solo 50 euro ogni tre anni. È possibile eventualmente sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.