Wacom Intuos S con Bluetooth è a metà prezzo

La versione con Bluetooth di Wacom Intuos S è in offerta oggi su Amazon con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. È la tavoletta grafica che include la penna sensibile alla pressione (4.096 livelli) per disegnare, scrivere e dipingere. Le dimensioni dell’area attiva sono pari a 15,2×9,5 centimetri ed è ideale per pittura, fotoritocco ed editing.

Super offerta Amazon su Wacom Intuos S (-49%)

Può tornare molto utile anche nell’ambito dell’educazione, grazie ai tre mesi di prova gratuita per software come Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck. Si può inoltre contare sulle licenze di 90 giorni per Corel Painter Essentials 8, Corel AfterShot Pro 3, Clip Studio Paint Pro e Boris FX Optics. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Il processo di configurazione è molto semplice e alla portata di tutti. È pienamente compatibile anche con i Chromebook. In merito alla penna, è ergonomica e priva di batteria, con quattro tasti ExpressKey personalizzabili posizionati nella parte superiore. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Oggi è possibile acquistare Wacom Intuos S nella versione con Bluetooth e nella colorazione Verde Pistacchio al prezzo finale di soli 49,90 euro, praticamente alla metà rispetto al listino, grazie allo sconto del 49% applicato automaticamente: non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici. A promuoverla sono anche le oltre 8.000 recensioni positive, con un voto medio che si attesta a 4,5/5 stelle, pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova.

La tavoletta grafica è venduta e spedita direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna a domicilio gratuita in un paio di giorni. Ciò significa che, scegliendo di effettuare subito l’acquisto, arriverà a casa entro al massimo 48 ore senza alcuna spesa aggiuntiva. Nella confezione sono inclusi un cavo USB, un avvolgicavo, un connettore a forma di L, tre punte extra, l’accessorio per estrarle e il manuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.