Wallester: carte di pagamento su misura per il tuo business

Gestire le spese aziendali, tenere traccia delle transazioni e assicurarsi che il budget venga rispettato può essere una sfida complessa. In questo contesto, Wallester si presenta come una soluzione completa che semplifica il controllo finanziario aziendale.

Wallester offre la possibilità di creare delle carte di pagamento in grado si rispondere ad ogni tipo di esigenza aziendale, mettendo a disposizione degli imprenditori una serie di strumenti che consentono di avere il totale controllo sulle spese.

I servizi offerti da Wallester

Carte per le spese aziendali

Una delle funzionalità principali di Wallester è l’emissione di carte sia carte fisiche che virtuali, accompagnate da un conto IBAN, per la gestione delle spese aziendali. Questo offre alle aziende un modo conveniente per gestire le spese e permette ai dipendenti di effettuare pagamenti in modo più agevole.

Controllo delle spese

Con Wallester, il controllo delle spese diventa più semplice. Le aziende possono monitorare le transazioni in tempo reale e regolare i limiti di spesa delle carte secondo necessità. Questo livello di trasparenza aiuta a prevenire sprechi e a mantenere il budget sotto controllo.

Approvazioni di pagamento

Wallester offre anche la possibilità di confermare le richieste di acquisto da parte dei dipendenti. Questo passo aggiuntivo assicura che tutte le spese siano approvate in anticipo, garantendo una maggiore responsabilità finanziaria.

Investimento pubblicitario

Per le aziende che investono in pubblicità online, Wallester consente l’emissione immediata di carte virtuali dedicate a questo scopo. Questo facilita notevolmente il processo di pagamento per gli annunci online.

Fatturazione

Wallester semplifica la gestione delle fatture aziendali consentendo il caricamento delle fatture tramite l’app mobile. Questo semplifica il lavoro del reparto contabilità e assicura una registrazione accurata delle spese.

Gestione del budget

Grazie al servizio di contabilità integrato, Wallester aiuta le aziende a tenere traccia del budget e delle spese. Questo garantisce che non ci siano sorprese finanziarie alla fine del mese o dell’anno.

Rapporti dettagliati

Wallester fornisce rapporti dettagliati su tutte le spese aziendali. Questi rapporti offrono una panoramica completa delle finanze aziendali, aiutando a prendere decisioni basate sui dati.

Wallester offre agli imprenditori la possibilità di semplificare i processi finanziari della propria azienda, offrendo accesso alle funzioni base della piattaforma gratuitamente. In alternativa, è possibile scegliere un piano tariffario più completo, adatto alle esigenze specifiche. Per conoscere l’offerta completa di Wallester clicca qui.

