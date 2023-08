Wallester: carte fisiche e virtuali per ottimizzare le spese aziendali

Wallester offre un sistema completo per controllare le spese aziendali in modo semplice ed efficiente.

Questa piattaforma consente di emettere rapidamente carte fisiche con un conto IBAN e carte virtuali subito pronte all’uso, con impostazioni flessibili, monitoraggio dei pagamenti e la possibilità di impostare i limiti di spesa per ottimizzare le spese aziendali.

Grazie al numero illimitato di carte emesse, alla comoda allocazione dei fondi, all’impostazione di limiti individuali e al monitoraggio delle transazioni in tempo reale, Wallester consente di gestire il budget aziendale con il massimo della praticità.

Gli strumenti offerti da Wallester

Wallester consente di assegnare dei budget per ogni carta e di impostare dei limiti di spesa per ciascun dipendente. Le spese dei dipendenti vengono visualizzate in tempo reale e possono essere facilmente ordinate per tipo e stato del pagamento. Tutte le fatture verranno archiviate su un’unica piattaforma in formato digitale, contribuendo a snellire il flusso di lavoro della documentazione e a facilitare la contabilità finanziaria. Inoltre, la piattaforma consente di elaborare in modo efficiente grandi quantità di dati e generare ed esportare rapporti in file di qualsiasi formato.

L’integrazione con il software di contabilità facilita la gestione finanziaria e consente di controllare facilmente le spese regolando i limiti. Con Wallester è anche possibile consentire al proprio commercialista di tenere traccia dei pagamenti su tutte le carte aziendali, creare rapporti basati su vari parametri ed esportarli in qualsiasi formato di file.

Tutte le informazioni, come metriche, statistiche e categorie di pagamento, sono disponibili in qualsiasi momento tramite la dashboard personale. Inoltre, la piattaforma permette di ordinare le transazioni, visualizzarne lo stato e i ruoli dei dipendenti e da accesso ad una serie di funzioni che rendono il processo di pagamento molto più efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.