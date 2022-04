Il wallet hardware di Jack Dorsey per Bitcoin

È nota fin dallo scorso anno la volontà, manifestata da parte di Jack Dorsey, di realizzare un wallet hardware in cui conservare Bitcoin. Il fondatore ed ex CEO di Twitter intende farlo attraverso la propria società Block (ex Square). Oggi, per la prima volta, possiamo dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il design del dispositivo.

“Rockey”, il wallet hardware di Block (Jack Dorsey)

Utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché quelli ritratti nell’immagine condivisa sono prototipi. A pubblicarla è stato Jesse Dorogusker, a capo del progetto. Tra i dettagli che si possono notare, un lettore per le impronte digitali e una porta USB-C dedicata alla ricarica della batteria interna. Entrambe le caratteristiche sono elencate in un comunicato di inizio marzo che ha svelato alcuni dettagli sul funzionamento.

Il commento del diretto interessato, Jack Dorsey, non si è fatto attendere: “Rockey”.

Al momento non sappiamo quando il dispositivo verrà commercializzato, né a quale prezzo o con quali modalità. È invece dato per certo che potrà interfacciarsi con un’applicazione mobile dedicata e che Block sta mettendo a punto un sistema di ripristino a cui ricorrere per recuperare i Bitcoin conservati in caso di furto o smarrimento.

La mamma di Jack Dorsey contro Bitcoin

Una curiosità. Se Dorsey può contare su una schiera sempre più nutrita di sostenitori, a supporto dei suoi progetti legati alla criptovaluta, c’è una persona che ancora non è riuscito a convincere: la mamma. È inflessibile, pollice verso per il riferimento alla moneta virtuale incluso dal figlio nella propria bio ( romantic moron, 1/8th hippie #bitcoin ).

Marcia, in qualità di madre del fondatore, si autodefinisce la nonna di Twitter. Come darle torto?