Warner Bros: film gratis su YouTube, nuovi titoli ogni settimana

Nelle ultime settimane, Warner Bros. Entertainment ha caricato una selezione di film completi in una playlist su YouTube. Una decisione che lascia perplessi, considerando che la casa madre Warner Bros. Discovery possiede anche il servizio di streaming Max, sempre più costoso. Ma gratis è gratis, quindi l’azienda può permettersi di essere stravagante quanto vuole!

I film gratis di Warner Bros su YouTube: l’elenco dei titoli

Verrebbe facile pensare che questo sia il luogo in cui lo studio riversa il suo catalogo meno prestigioso, giusto per vedere se riesce a racimolare qualche introito pubblicitario da una fonte inaspettata. E in effetti nella playlist ci sono alcuni film terribili, come un’opera del 1988 con Bobcat Goldthwait che ha ottenuto il raro punteggio dello 0% su Rotten Tomatoes.

Ma non si tratta solo di una discarica digitale per film mediocri. Nella playlist sono attualmente disponibili gratuitamente anche pellicole di qualità come “Waiting for Guffman” (dell’esilarante Christopher Guest), “The Science of Sleep” (diretto da Michel Gondry) e “The Mission” (con Robert DeNiro e Jeremy Irons).

Perché questa scelta? Un mistero!

È difficile capire esattamente perché Warner Bros. abbia intrapreso questa strada o come selezioni i film da rilasciare. Forse è una risposta ai debiti aziendali. Forse è una questione di licenze. Qualunque sia il motivo, è che ci sono alcuni film affascinanti che si possono guardare gratuitamente e ogni settimana vengono aggiunti nuovi titoli.

La mossa di Warner Bros. di condividere film selezionati gratuitamente su YouTube solleva molti interrogativi. Perché un colosso dell’intrattenimento come Warner Bros. Discovery, che possiede un servizio di streaming a pagamento, decide di offrire contenuti gratuiti su una piattaforma come YouTube? Sarà una strategia di marketing per attirare nuovi abbonati a Max? O forse un modo per monetizzare un catalogo altrimenti inutilizzato?