Watching You: il nuovo thriller psicologico non è l'unica novità bomba su Disney+

Watching You è disponibile adesso su Disney+

Dopo che la tresca di Lina con uno sconosciuto viene ripresa da una telecamera nascosta, la sua vita precipita nel caos. Mentre la fiducia si sgretola e la tensione cresce tra le persone a lei più vicine, una morte scioccante porta all’arresto del suo fidanzato. Cercando conforto in una nuova relazione, Lina si rende presto conto di essere coinvolta in una cospirazione più ampia: la sua vita è in bilico, e le toccherà smascherare un pericoloso voyeur se non vuole perdere tutto.

Creazione: Alexei Mizin e Ryan van Dijk. Cast: Aisha Dee, Josh Helman, Chai Hansen, Laura Gordon, Olivia Vásquez e Luke Cook.

Le altre novità a catalogo

The Beauty

Il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcuni top model internazionali iniziano a morire in modo misterioso e raccapricciante. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett vengono inviati a Parigi per scoprire la verità. Man mano che approfondiscono il caso, scoprono un virus a trasmissione sessuale che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti. Il loro percorso li porta direttamente nel mirino di The Corporation, un misterioso miliardario del settore della tecnologia che ha segretamente creato un farmaco miracoloso chiamato “The Beauty” e che è disposto a tutto pur di proteggere il suo impero da trilioni di dollari, compreso scatenare il suo letale sicario, The Assassin. Mentre l’epidemia si diffonde, Jeremy, un outsider disperato, viene coinvolto nel caos, alla ricerca di uno scopo, mentre gli agenti corrono attraverso Parigi, Venezia, Roma e New York per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell’umanità.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Una miniserie che esplora l’innegabile alchimia, il corteggiamento travolgente e il matrimonio sotto i riflettori di una delle coppie più iconiche del XX secolo. Primo capitolo dell’antologia “Love Story” di Ryan Murphy, la serie si ispira al libro di Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. Lui, l’erede di una dinastia americana. Il paese lo ha visto crescere, da bambino a scapolo d’oro amato da tutti e star dei media. Lei, una stella che brillava di luce propria. Fieramente indipendente e con uno stile unico, da commessa è diventata dirigente per Calvin Klein e confidente fidata del suo omonimo fondatore. Mentre la loro storia d’amore sbocciava sotto gli occhi di tutti, l’incredibile fama e l’attenzione dei media minacciavano di separarli. La serie ripercorre il viaggio complesso e straziante di una coppia il cui amore privato è diventato un’ossessione nazionale.

Tell Me Lies

Quando Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) si incontrano al college, sono in quell’età formativa in cui scelte apparentemente ordinarie aprono la strada a conseguenze irreversibili. Nonostante la loro relazione cominci come qualsiasi tipica storia d’amore del college, presto cadono in un coinvolgente intreccio che altererà in maniera permanente non solo le loro vite, ma le vite di tutti coloro che li circondano.

Girl on the Run: la caccia alla donna più ricercata d’America

L’evasione di Sarah Pender, la “Charles Manson al femminile”, scatena una caccia all’uomo nazionale.

Paradiso

Ambientato in una tranquilla comunità abitata da alcuni degli individui più prominenti del mondo. Ma questa tranquillità svanisce quando si verifica uno sconvolgente omicidio e ne consegue un’indagine di alto profilo.