WatchOS 11: attività in tempo reale su Apple Watch

Durante la WWDC 2024 che si è tenuta a inizio settimana, tra i vari annunci fatti, Apple ha tolto i veli anche a watchOS 11, il nuovo sistema operativo per Apple Watch. Le novità che l’OS porta in dote sono molteplici e tra esse spiccano anche le attività in tempo reale, introdotte per la prima volta con iOS 16.

watchOS 11: attività in tempo reale come su iOS

Su iPhone, con le attività in tempo reale le app possono mostrare informazioni live direttamente dalla schermata di blocco o dalla Dynamc Island. Per le app con contenuti frequenti e aggiornamenti di stato che vanno oltre il sistema di notifiche push esistente, le attività in tempo reale possono essere un modo più flessibile per mantenere le persone aggiornate su eventi, attività o compiti vari.

La trasposizione avviene perché Apple Watch rispecchia le attività live dell’iPhone. Il processo avviene in automatico quando è in esecuzione un’attività live sullo smartphone associato all’orologio, il che rappresenta un’ottima notizia visto e considerato che non tutte le app iOS hanno una versione watchOS.

Su Apple Watch, le attività in tempo reale vengono mostrate nello Smart Stack, a cui è possibile accedere ruotando la Digital Crown verso l’alto. Va però tenuto conto del fatto che il sistema propone automaticamente lo Smart Stack con l’attività live in alto quando c’è un nuovo aggiornamento di stato.

Ricordiamo che watchOS 11 sarà pubblicamente disponibile in autunno, ma la beta per sviluppatori è già fruibile e la beta pubblica verrà rilasciata il mese prossimo. Per poter installare l’aggiornamento è necessario disporre di Apple Watch Series 6 o modelli successivi.