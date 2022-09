watchOS 9: arriva Risparmio Energetico, ecco cosa disattiva

Nella giornata di ieri Apple non solo ha provveduto a rendere disponibile iOS 16, ma anche watchOS 9, la nuova major relase del sistema operativo per Apple Watch con diverse novità al seguito, tra cui la tanto attesa e chiacchierata modalità denominata Risparmio energetico, la quale consente di ridurre i consumi e rendere lo smartwatch più longevo andando a disattivare alcuni sensori e opzioni dello stesso.

watchOS 9: ecco come funziona la modalità Risparmio Energetico

Sino a questo momento, però, non era ancora chiaro in che maniera, di preciso, andasse a cambiare l’esperienza utente con la modalità Risparmio Energetico attiva sull’orologio di Cupertino, ma grazie alla lista delle funzioni stilata e diffusa direttamente da Apple tramite il documento di supporto dedicato è sicuramente possibile farsi un quadro completo della cosa. Eccole.

Funzioni disattivate in Risparmio Energetico Always on Display Avviso di inizio allenamento automatico Misurazione dell’ossigenazione del sangue in background Misurazione del battito cardiaco in background Notifiche per battito irregolare, frequenza cardiaca elevata/troppo bassa

Funzioni disattivate quando l’iPhone è lontano Passaggio automatico alla rete Wi-Fi Ricezione di chiamate e notifiche

Funzioni depotenziate in Risparmio Energetico Effettuare una chiamata richiederà più tempo Aggiornamento delle app in background con minor frequenza Aggiornamento delle complicazioni con minor frequenza Maggiori tempi di esecuzione di Siri Fluidità ridotta per certe animazioni e scrolling



Da tenere presente che non è prevista l’attivazione automatica forzata della modalità in questione. Infatti, una volta raggiunto il 10% di batteria residua watchOS 9 avviserà l’utente mediante una notifica che lo inviterà ad attivare il Risparmio Energetico, ma si tratta di una scelta facoltativa. Di contro, il Risparmio Energetico viene disattivato in automatico dopo il raggiungimento dell’80% di carica su Apple Watch, a meno che non sia stato l’utente stesso ad effettuarne l’attivazione manuale per un numero di giorni determinato. Rimane invece sempre abilitato il rilevamento delle cadute.