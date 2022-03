WAVES, il prezzo impenna dopo annuncio di Binance

Il valore del token WAVES è più che raddoppiato questa settimana, dopo che Binance – che ricordiamo essere l’Exchange più importante per volume di transazioni giornaliere – ha dichiarato che avrebbe iniziato ad accettare la moneta come garanzia sulla sua piattaforma di prestiti.

Il token ha toccato il suo massimo di tre mesi di $ 20,5, sebbene il massimo storico assoluto sia ancora lontano (32.35 USD a maggio 2021). Ma le premesse per arrivarci ci sono tutte. I volumi di scambio del token sono aumentati di oltre il 200% questa settimana, dopo che Binance ha dichiarato che avrebbe accettato il token.

WAVES ha superato di un ampio margine il mercato più ampio delle criptovalute, con quest’ultimo scambiato di circa il 7% per la settimana, secondo i dati di Coinmarketcap.

Binance ha anche approvato MATIC, SLP e THETA come asset collaterali. Ma conosciamo meglio WAVES.

WAVES token cos’è

Il token fa parte del protocollo WAVES, un progetto blockchain open source che consente agli utenti di creare app scalabili. Secondo il suo sito web, il progetto ha una capitalizzazione di mercato di $ 1,6 miliardi e vede una media di 38.000 transazioni giornaliere.

Ci sono 108 milioni di token in circolazione. Il rally dei prezzi di WAVES è alla base del già crescente ottimismo nei confronti del mercato delle criptovalute, dopo che Bitcoin e altri importanti token hanno messo in scena una forte ripresa dai minimi di un mese.

Ma il suddetto rally sembra essersi ora raffreddato, con l’attenzione rivolta ai colloqui Russia-Ucraina e a una riunione della Federal Reserve a fine mese. Il progetto aveva recentemente annunciato un aggiornamento, WAVES 2.0, che aumenterebbe l’interoperabilità con altre reti, in particolare attraverso il supporto di Ethereum Virtual Machine (EVM).

Questa mossa consentirebbe agli utenti di accedere alle risorse digitali su diverse reti tradizionali. A tal fine, WAVES ha recentemente annunciato un’integrazione con l’hub multi-catena Allbridge, che mira a connettere WAVES con diverse reti EVM e non EVM. L’obiettivo è creare un ponte unico tra Waves e EVM supportati, nonché catene non EVM, come NEAR Protocol, Solana e Terra. -Allbridge.

Progetti futuri

Il progetto ha anche dato vita a WAVES Labs, una società con sede a Miami che punterà allo sviluppo di prodotti per il mercato statunitense. Un altro aspetto principale dell’aggiornamento è il piano del progetto di lanciare un fondo da 150 milioni di dollari per promuovere l’adozione negli Stati Uniti, che considera un mercato chiave. WAVES ha anche delineato i piani per il proprio metaverso con giochi integrati, che saranno svelati alla fine di questo mese.

Binance è un Exchange sempre molto attento alle nuove tendenze del mondo crypto. Scopri di più sulla piattaforma.