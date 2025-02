Waze: l'aggiornamento migliora l'esperienza di guida grazie all'AI

Waze è ormai un must per tutti gli automobilisti che vogliono risparmiare tempo e benzina (o diesel). Ma non è finita qui: con l’ultimo aggiornamento, l’app diventa ancora più smart e user-friendly.

Waze si rinnova: l’aggiornamento con l’AI semplifica la vita

Salire in auto, accendere il motore e trovarsi subito il percorso migliore per raggiungere il lavoro o tornare a casa è un sogno. Niente più indirizzi da digitare, niente più scelte da fare. Con il nuovo pulsante di navigazione rapida, Waze ci porta a destinazione con un solo clic. E se si usa Apple CarPlay, ancora meglio: l’interfaccia rinnovata è un vero piacere per gli occhi e per le dita.

Ma Waze non pensa solo a farci arrivare prima… ma anche sani e salvi. Perché guidare con il telefono in mano è pericoloso, e lo sappiamo tutti (oltre che vietato dalla legge). Ecco perché l’app ha spostato alcuni comandi e ne ha aggiunti di nuovi, come l’icona per controllare l’audio, in modo da minimizzare le distrazioni al volante. Certo, all’inizio si potrebbe fare un po’ di fatica a trovare tutto, ma ne vale la pena.

L’integrazione delle funzioni AI

Waze punta molto sull’intelligenza artificiale. L’app analizzerà gli spostamenti, l’orario, il traffico in tempo reale e proporrà il percorso ideale per ogni occasione. Grazie a questa funzione predittiva pensata per rendere l’esperienza più fluida, le nostre esigenze saranno addirittura anticipate. Ad esempio, Waze potrà suggerire automaticamente il percorso migliore per tornare a casa dopo la giornata di lavoro.