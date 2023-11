Waze sfrutta l'AI per evitare strade pericolose

Waze ha da poco annunciato l’introduzione di una nuova e inedita funzionalità sulla sicurezza che, come ormai di consueto negli ultimi tempi, sfrutta l’intelligenza artificiale e che saprà sicuramente fare la felicità di molti utilizzatori del celebre servizio di navigazione.

Waze: l’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

Andando più nello specifico, la nuova funzione permette agli automobilisti di conoscere in anticipo le strade lungo il percorso in cui è probabile che possano verificarsi incidenti.

Waze, per chi non ne fosse a conoscenza, è un’app di proprietà di Google, che è stata acquisita dall’azienda nel 2013, nota in quanto offre la possibilità a chi se ne serve di segnare eventuali incidenti, contando la bellezza di una segnalazione ogni due secondo in tutto il mondo.

I nuovi avvisi di Waze si basano sui dati storici elaborati dall’AI e incrociati con i report della community, i livelli di traffico, la tipologia di strada ed altri parametri. Tuttavia, per ridurre al minimo le distrazioni, il numero di avvisi che i conducenti vedono viene limitato e soprattutto non vengono mostrati sulle strade percorse regolarmente da chi sfrutta il servizio.

Da tenere presente che lo scorso anno Waze aveva introdotto in beta una funzione altrettanto utile, tramite cui le strade in cui si verificano più incidenti venivano colorate di rosso. Anche in tal caso, le indicazioni di pericolo venivano mostrate solo ed esclusivamente qualora fosse effettivamente necessario e comunque non lungo i tragitti percorsi con regolarità dai fruitori. La novità introdotta oggi costituisce quindi l’evoluzione di questa funzione.