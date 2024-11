Wear OS 5.1 consentirà di riprodurre la musica dagli altoparlanti

Nel mondo frenetico di oggi, avere accesso immediato a musica, notizie e intrattenimento è diventato una necessità. E se potessimo godere di tutto questo senza nemmeno dover estrarre lo smartphone dalla tasca? L’imminente aggiornamento di Wear OS 5.1 promette di trasformare gli smartwatch Android in veri e propri centri multimediali da polso.

Altoparlanti integrati con Wear OS 5.1

Finora, gli smartwatch Android hanno sempre fatto affidamento sul Bluetooth per la riproduzione audio, limitando di fatto la loro versatilità. Ma le cose stanno per cambiare. Secondo le indiscrezioni trapelate dalle note di rilascio per sviluppatori, Google sta lavorando per portare il supporto agli altoparlanti integrati su Wear OS 5.1.

Si potrà ascoltare la propria musica preferita, seguire direttamente i podcast e persino guardare brevi video direttamente dallo smartwatch. Certo, la qualità audio di un piccolo speaker da polso potrebbe non essere la stessa di quella offerte da cuffie o auricolari dedicati. La comodità di avere un’opzione in più però è innegabile.

Le altre novità dell’aggiornamento

L’audio integrato non è l’unica novità in serbo per Wear OS 5.1. Basato su Android 15, questo update promette di portare anche il supporto per i gestori di credenziali, semplificando l’accesso sicuro ad app e servizi preferiti.

Purtroppo, i possessori di Pixel Watch dovranno pazientare un po’ più a lungo. Google ha infatti confermato che il prossimo aggiornamento software per il suo smartwatch di punta arriverà solo a marzo 2024. Ma come si dice, le cose belle valgono l’attesa.

Che si tratti di motivarci durante un allenamento con la nostra playlist energizzante o di tenerci informati sui titoli del giorno mentre siamo in coda al supermercato, Wear OS 5.1 ci permetterà di farlo con un semplice tocco sul polso.