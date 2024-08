Web hosting da 2,99 €/mese: con l'offerta di SiteGround è possibile

Per accedere a un servizio di web hosting completo e personalizzabile c’è la possibilità oggi di puntare su SiteGround, sempre più punto di riferimento del settore. L’azienda mette a disposizione dei suoi utenti diversi piani di hosting, con trasferimento gratuito del sito. Le soluzioni proposte partono da 2,99 euro + IVA al mese, con un risparmio dell’81% garantito sui primi 12 mesi di abbonamento. Per attivare l’offerta è sufficiente visitare il sito di SiteGround, accessibile tramite il box qui di sotto.

Web hosting con SiteGround: l’offerta da cogliere al volo

SiteGround è la scelta giusta per il web hosting e propone tre diversi piani tra cui scegliere:

StartUp da 2,99 euro + IVA al mese per il primo anno (-81%)

da 2,99 euro + IVA al mese per il primo anno (-81%) GrowBig da 5,49 euro + IVA al mese per il primo anno (-80%)

da 5,49 euro + IVA al mese per il primo anno (-80%) GoGeek da 8,49 euro + IVA al mese per il primo anno (-78%)

Il piano StartUp è pensato per chi ha esigenze basilari e non intende rinunciare a un servizio completo e vantaggioso. Tale piano, infatti, è valido per un sito web da circa 10.000 visite mensili. Per chi ha esigenze superiori, in ogni caso, SiteGround propone diverse alternative.

I piani GrowBig e GoGeek sono ancora più ricchi, garantendo la possibilità di utilizzo su un numero illimitato di siti web, con la possibilità di arrivare fino a 40 GB di spazio web. Tutte le versioni del piano di web hosting di SiteGround sono disponibili con dominio gratuito oltre che con backup giornalieri e con trasferimento del sito gratuito.

Per accedere alle offerte è sufficiente raggiungere il sito di SiteGround, tramite il box qui di sotto. Tutti i piani sono proposti con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Si tratta, quindi, della soluzione giusta per testare il servizio, valutarne appieno le caratteristiche e, eventualmente, richiedere un rimborso completo della spesa.