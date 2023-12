Web hosting su Linux e Windows: scegli Serverplan

Grazie alle soluzioni di Web hosting fornite da Serverplan, è possibile contare su prestazioni e assistenza senza compromessi, con server localizzati in Italia e un team dedicato. Includono tutte un dominio, caselle email con IMAP, antivirus e antispam, traffico illimitato e un certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt. Ecco perché rappresentano la scelta giusta per la gestione delle propria presenza online.

Perché scegliere Serverplan per il Web hosting

L’archiviazione impiega unità SSD per garantire velocità e tempi di caricamento ottimali. A seconda delle esigenze di ognuno, c’è la possibilità di optare per macchine con sistema operativo Linux oppure Windows, con prezzi a partire da 26 euro + IVA all’anno.

Tra le caratteristiche incluse figurano i backup quotidiani per sito, posta e database, l’accesso al pannello Cpanel o Plesk, un tool gratuito per la migrazione, l’attivazione immediata e la possibilità di scegliere la versione PHP più adatta. Per saperne di più visitare la pagina dedicata.

Vale la pena sottolineare l’assistenza Intrepid Support. Dispone di un team di esperti sempre al fianco del cliente, pronto a rispondere a qualsiasi domanda, 24/7 e 365 giorni all’anno, via telefono, chat e ticket. La valutazione ottenuta su Trustpilot, pari a 4,9/5 stelle, testimonia il grado di soddisfazione.

Serveplan è una società fondata nel 2002. La sua mission è stata fin dall’inizio quella di creare un’azienda diversa, che si distinguesse sul mercato sia per la qualità dei servizi di hosting offerti che per la cura e l’attenzione riservate ad ogni singolo cliente , come sottolineato dal CEO, Claudio De Luca. La sua infrastruttura è realizzata con prodotti di fascia enterprise e tecnologia certificata. Per maggiori informazioni e per effettuare un ordine, rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

